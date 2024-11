Banese Card realiza campanha de final de ano com prêmios diários

Campanha de final de ano para clientes do cartão de crédito também sorteará um superprêmio, que terá entre as premiações um ano de supermercado e de combustível grátis.

Os meses de novembro e dezembro serão repletos de boas oportunidades para os clientes do cartão de crédito genuinamente sergipano, com a realização da campanha “Fim de ano Banese Card”, que concederá prêmios instantâneos diários nos valores de R$ 50, R$ 100 e R$ 500, creditados na fatura, além de um superprêmio composto por um ano de supermercado, um ano de combustível grátis, um milhão de pontos livelo, e um caminhão de prêmios.

Para concorrer a todos esses itens, o cliente do verdinho deve aderir à campanha, através do App Banese Card, até 31 de dezembro de 2024, e estar em dia com o pagamento das faturas. Após o aceite, cada R$ 30 em compras com o cartão, incluindo as feitas online, dá ao usuário o direito de “Girar a Roleta” e concorrer aos prêmios instantâneos.

É importante frisar que o valor da compra não é cumulativo, ou seja, se o cliente adquiriu um bem na importância de R$ 150, ele terá direito a apenas um giro. Porém, se ele fizer quatro compras ao longo do dia, e todas elas forem iguais ou superiores a R$ 30, o cliente poderá girar a roleta quatro vezes. O mesmo cliente poderá ser contemplado mais de uma vez durante a campanha. Após a contemplação, os prêmios (que são pessoais e intransferíveis) serão creditados na fatura em até 60 dias após a data da contemplação.

Super Prêmio

Além de poder Girar a Roleta, a cada R$ 200 em compras com o Banese Card o cliente também ganha um número da sorte para concorrer ao superprêmio. As compras transacionadas nas maquininhas Mulvi Pay dão direito a dois números da sorte. Neste caso, diferente da roleta, os valores são cumulativos, ou seja, se a compra realizada for no valor de R$ 300, o cliente receberá um número da sorte, e os R$ 100 restantes serão somados a uma compra futura para gerar nova numeração.

Lojistas também ganham

E no Fim de Ano Premiado Banese Card os lojistas que transacionam com as maquininhas Mulvi Pay também concorrem a prêmios instantâneos, com valores que podem chegar a até R$ 700. Para tanto, é necessário aderir à campanha no aplicativo. Sempre que for realizada uma venda acima de R$ 200 nas maquinetas Mulvi Pay, o lojista ganha um giro na roleta. O período de vigência da campanha vai de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2024, com validade em todo o território nacional.

Ascom Grupo Banese