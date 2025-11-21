Banese Card recebe prêmios por ações de destaque na área de gestão de pessoas

Empresa do Grupo Banese conquistou o 1º e 2º lugares no Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos em Sergipe e entregue no 29ª congresso estadual.

O Banese Card conquistou o 1° e o 2° lugares do Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos em Sergipe (ABRH/SE), iniciativa que reconhece ações de destaque na área de gestão de pessoas. A premiação foi pela realização do Programa Acelera Mulvi (1° lugar) e Missão Verdinho – Onboarding Gamificado, e a entrega aconteceu durante o 29° Congresso Estadual de Gestão de Pessoas da ABRH-SE, realizado no final de outubro, em Aracaju, e cujo tema foi “Conectando Futuros, Inspirando Amanhãs”.

O Congresso é o maior encontro de gestão de pessoas de Sergipe, e reuniu profissionais, gestores e especialistas para discutir tendências, tecnologias e estratégias que moldam o futuro do trabalho.

“A cultura organizacional do Banese Card tem entre os pilares principais a valorização dos nossos recursos humanos, porque temos consciência de que este é o ativo mais valioso da nossa instituição. Por isso, realizamos de maneira constante capacitações e formações, e estimulamos um ambiente colaborativo, saudável, respeitoso e diverso. Esses projetos mostram, portanto, nosso compromisso não apenas com a inovação, mas com o desenvolvimento de pessoas e a excelência em gestão”, declarou o presidente do Banese Card, Thiago Bahia.

Os prêmios pelo 1° e 2° lugares no “Ser Humano” foram entregues a Thiago Bahia, que esteve acompanhado pela gerente de Gente e Gestão do Banese Card, Aline Dantas; e pelo consultor Fábio Azevedo, que auxiliou na condução dos projetos vencedores.

Sobre os projetos vencedores

O Programa Acelera Mulvi foi voltado para o desenvolvimento dos novos líderes da gestão, quando foram observadas questões como segurança psicológica, e apresentadas diversas práticas em educação corporativa. Já o Missão Verdinho: Onboarding Gamificado, foi feito a partir de Inteligência Artificial (IA), o que aumentou a retenção de usuários do cartão de crédito, e conectou a marca à geração Z, além de diminuir custos com o processo de entrada de novos clientes.

Ascom Grupo Banese