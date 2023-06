Banese Corretora de Seguros tem nova diretoria de operação

Novos diretores assumem a empresa com o desafio de ampliar a liderança da empresa no mercado sergipano de seguros.

Nesta terça-feira (20), o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, deu posse ao novo diretor-superintendente, Walter Dias, e ao novo diretor de operações, Ételas Silvestre, da Banese Corretora. Com a missão de fortalecer ainda mais a marca da maior corretora de seguros de Sergipe, a nova diretoria assume o desafio de ampliar a liderança da empresa no mercado local e criar produtos antenados com as recentes tendências do mercado.

Animado com o novo desafio, Walter Dias elogiou a estrutura e organização existente na companhia e afirmou que os novos passos terão um objetivo ainda maior. “Precisamos lapidar algumas coisas e posicionar a Banese Corretora no nosso mercado. Eu venho do mercado de seguros com uma vasta experiência e quero trazer tudo o que aprendi para alavancar as vendas da empresa”, afirmou.

Baneseano de carreira, o diretor Ételas Silvestre também iniciou o novo ciclo confiante nos bons resultados que o projeto a ser agora implementado trará para a empresa, de modo a torná-la ainda mais moderna, conhecida e próxima dos sergipanos.

“O presidente Marco Queiroz lançou o desafio, nós aceitamos e entendemos que temos um excelente balcão de vendas, as agências e os correspondentes bancários. O desafio é crescer num cenário de grande competição, mas a gente tem excelentes produtos e a confiança dos nossos clientes”, salientou.

Para o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, trabalhar pelo crescimento da Corretora é firmar o compromisso de que a marca Banese ocupará, ainda mais, o espaço que lhe é devido e merecido. “A Banese Corretora carrega a marca que orgulha o povo sergipano e a nova gestão vai também orgulhar os baneseanos, que são os donos da empresa. E quando o Banese ganha, Sergipe e o nosso povo ganham também”, afirma.

Conheça a nova diretoria

Walter Matos Dias é profissional de mercado de Seguros com vasta experiência no ramo, atuou como Executivo de Negócios em Sergipe e Alagoas por 16 anos na Unimed Seguradora, além de ter desempenhado, também por 16 anos, atividades em outras instituições financeiras, como gerente de agência bancária. Ele é bacharel em Administração pela Universidade Tiradentes (UNIT) e tem pós-graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade Integrada do Rio de Janeiro – FIRJ.

Ételas Silvestre é funcionário de carreira do Banese desde 2015. Durante os oito anos de banco, atuou como gerente e gerente de suporte de diversas áreas. Ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e tem MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Estácio.

Ascom Grupo Banese