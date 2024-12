Banese divulga horário de funcionamento no Natal e Ano Novo

Agências não abrirão para atendimento ao público nos dias 25 e 31 de dezembro, e 1 de janeiro. Confira os horários para pagamentos de documentos com vencimento em 2024.

No período das festas de fim de ano, o funcionamento do Banese segue as orientações e o calendário definido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) para as instituições bancárias do país. Durante os recessos de Natal e Ano Novo, os clientes do Banese poderão realizar operações bancárias nos canais de atendimento do banco, como App, internet banking e caixas eletrônicos.

Natal

Nesta segunda-feira, 23, as agências funcionam normalmente. Na terça-feira, 24, véspera de Natal, as agências estarão abertas para o atendimento ao público das 9h às 11h, e os correspondentes bancários (Pontos Banese) estarão disponíveis até às 12h. Em virtude do feriado natalino, na quarta-feira, 25, não haverá atendimento nas agências bancárias, nos postos de atendimento e nos Pontos Banese da capital e do interior do estado.

Boletos e outros documentos com vencimento até o dia 24/12 deverão ser pagos até às 13h desta data, e as TEDs realizadas até às 11h. Após esses horários, estas transações serão processados no dia útil seguinte, 26/12.

Ano Novo

O último dia útil de atendimento ao público, em 2024, será na segunda-feira, 30. Na terça-feira, 31, e na quarta-feira, 1 de janeiro de 2025, as agências do Banese e Correspondentes Bancários (Pontos Banese) não abrem.

Pagamentos de boletos e outros documentos realizados após às 21h de segunda-feira, 30, serão processados no dia útil seguinte, na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. As TEDs poderão ser efetivadas até às 11h de terça-feira, 31.

Tanto nos períodos de recesso do Natal quanto do Ano Novo, as demais transações, como Pix, transferências entre contas Banese, emissão de extratos, seguem sem alterações. Na quinta-feira, 2 de janeiro, todas as unidades do Banese retomam os horários regulares de atendimento.

Ascom Grupo Banese