BANESE E CELI ASSINAM CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO ARBO RESIDENCE NA AVENIDA BEIRA MAR

O Banese é o agente financiador do Arbo Residence, empreendimento da Construtora Celi e o primeiro condomínio vertical a ser erguido no Central Garden, bairro planejado da empresa na Avenida Beira Mar, em Aracaju. A assinatura do contrato de financiamento aconteceu nesta segunda-feira, 18, no Centro Administrativo do banco, e marca o início da parceria entre a Celi e o Banese no setor imobiliário. O Valor Geral de Vendas do projeto é de R$ 95,5 milhões.

O documento foi assinado pelo presidente e pelo diretor de Crédito do Banese, Marco Queiroz e Wesley Cabral; pelo empresário e presidente da Construtora Celi, Luciano Barreto, e pela diretora Corporativa, Maria Celi Valente. A formalização da parceria também contou com as presenças do presidente do Conselho de Administração do Banese, Gilberto Occhi; do presidente da Ademi, Evislan Souza; e do vice-presidente do Fórum Empresarial de Sergipe, e da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), Geraldo Majela; além dos demais diretores executivos do banco, superintendentes e gerentes da instituição financeira.

“A assinatura do primeiro contrato de financiamento com o Banese é uma honra para a Celi, pois temos como política prestigiar entes locais, e tenho certeza de que esse relacionamento com o Banco dos sergipanos ajudará a fortalecer essa entidade, que presta relevantes serviços ao estado de Sergipe”, declarou Luciano Barreto, cujo depoimento foi endossado pela diretora Corporativa da construtora, Maria Celi Valente. “Estamos muito felizes, pois este é mais um marco na história do Central Garden e do Arbo”, salientou.

Para o diretor de Crédito e Serviços do Banco, Wesley Cabral, a parceria entre duas empresas tradicionais e genuinamente sergipanas, com mais de 50 anos de existência, consolidadas nos respectivos mercados, como são o Banese e a Celi, promove ganhos para a sociedade, pois colabora para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva da construção civil. “Essa parceria fortalece o Banco, e reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico de Sergipe e do setor imobiliário local”, evidenciou o diretor.

Presença forte no setor habitacional

Para o presidente do Banese, Marco Queiroz, a chegada da Celi ao portfólio de parceiros da Instituição no setor habitacional demonstra o reconhecimento de que o propósito do Banco, de estar mais perto do setor produtivo local e ser um grande fomentador da economia sergipana, foi compreendido pelas empresas e demais atores “Estamos cada vez mais próximos e caminhando junto com o mercado imobiliário e da construção em nosso estado, porque quando esses setores estão bem, é sinal de que a economia também está. Ao implementarmos a entrada do Banco no setor da Construção Civil, através do Banese + Imobiliário, a instituição se alinhou à política econômica do governador Fábio Mitidieri, de realizar investimentos que fomentem ainda mais a geração de emprego e renda para os sergipanos e sergipanas”, observou Marco Queiroz.

Sergipe se destaca no cenário Nordeste

O presidente da Ademi/SE, Evislan Souza, agradeceu o convite para fazer parte desse momento histórico; parabenizou o Banese pela forte atuação no setor imobiliário nos últimos anos, e a Celi, através de Luciano Barreto, por ser referência no mercado. Ele aproveitou a oportunidade para destacar o bom momento de Sergipe no cenário nacional de habitação, ao liderar o ranking Nordeste no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), fundo do Governo Federal que financia programas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida (MCMV), e visa garantir o acesso à moradia digna.

“De 2023 para cá, com a volta do Minha Casa Minha Vida, já foram contratadas ou selecionadas por programas do Governo, nove mil unidades habitacionais. Pelo FGTS são 22 mil. No mercado imobiliário, até a faixa 2 do MCMV, Aracaju é a melhor capital do Nordeste no quesito segurança de venda. E o Banese está de parabéns por estar participando, ativamente, desse momento em que estamos fortes, contribuindo para a economia, e principalmente, realizando o sonho mais importante de uma família, que é o da casa própria”, salientou Evislan Souza.

Sobre o Arbo Residence

Localizado no coração do Central Garden, na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, o Arbo Residence já nasce com sucesso de vendas, pois na primeira semana de lançamento comercializou mais de 30% das 144 unidades habitacionais. O prédio possui apartamentos com ambientes integrados, com dois ou três quartos, suíte e varanda; área privativa que varia entre 64,41 e 79,55 m²; e até duas vagas de garagem.

O Arbo Residence será entregue com áreas de lazer equipadas; bicicletário; Spa com hidromassagem; e-commerce; infraestrutura para condicionador de ar tipo split nos quartos, para recarga de carro elétrico e de energia solar nas áreas comuns.

Ascom Grupo Banese – foto André Moreira