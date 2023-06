Banese é patrocinador oficial do projeto “Sergipe é o País do Forró”

Programação do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, começa nesta quinta-feira, 01.

Há 62 anos o Banese é um dos principais apoiadores da cultura sergipana. Missão que ganhou ainda mais força em 2009 com a criação do Instituto Banese (IB), cuja missão é gerir e promover os projetos culturais e de responsabilidade social do Grupo Banese. Em 2023, o banco, através do IB, é um dos patrocinadores oficiais dos festejos juninos promovidos pelo governo de Sergipe, que prometem ser um dos maiores dos últimos anos.

Durantes os 30 dias de comemoração, as festas serão realizadas em diversos locais, como o tradicional Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia; Rua de São, no bairro Santo Antônio, com a Segundona do Turista todas as segundas-feiras; concurso de quadrilha junina ‘Arranca Unha’ no Centro de Criatividade; Arrasta-pé do bairro 18 do Forte; concurso de quadrilha no Gonzagão; e, no mesmo local, a Gonzagada.

Ao todo, são mais de 250 atrações confirmadas, sendo mais de 140 sergipanas e 40 nacionais. O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, classifica como muito importante a participação do Banese como apoiador dos festejos juninos, pois ajuda a manter vivas as tradições dos sergipanos, além de ser um grande fomento ao turismo e à economia do estado.

“Ao investirmos em cultura e na promoção das nossas tradições, como os festejos juninos, também estamos gerando emprego e renda para a nossa gente, pois vários setores econômicos são positivamente impactados. O Banese é uma tradição do estado, uma instituição que produz conexões e está fortemente ligada à vida do povo sergipano”, salienta Marco Queiroz.

Um dos setores beneficiados pela realização das festas juninas é o turismo, como afirma o secretário de estado do Turismo (Setur) Marcos Franco. Segundo ele, a Setur e o Banese estão unidos às demais secretarias e órgãos do governo do estado para fazer com que os inéditos 30 dias de forró sejam um grande sucesso.

“O patrocínio do Banese, que é o banco dos sergipanos e fomentador do nosso estado, é fundamental para o sucesso dos nossos festejos juninos. O banco é um grande incentivador do setor turístico, principalmente na promoção e divulgação dos inúmeros eventos que reforçam Sergipe como o ´país do forró´, em especial o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, espaço que está belíssimo”, frisa Marcos Franco.

Anos anteriores

O apoio aos festejos juninos de Sergipe não cessou nem mesmo durante a pandemia de Covid-19, momento em que os artistas locais precisaram, inclusive, de apoio financeiro para continuar trabalhando. Para fomentar a produção cultural e apoiar os artistas do ciclo junino, o Grupo Banese, através do IB, realizou duas edições do Forró da Quarentena, uma em 2020 e outra em 2021, mantendo viva a tradição e a esperança por dias melhores.

Em 2021, por meio de edital, o Forró da Quarentena selecionou 120 artistas locais, que receberam ajuda de custo e produziram conteúdo junino de qualidade, que foi exibido para a sociedade através das redes sociais e emissoras de TV locais parceiras da iniciativa.

Programação 2023

Os festejos juninos realizados pelo governo do Estado começam, oficialmente, nesta quarta-feira, 31 de maio, com a realização da Ópera do Milho, no Centro de Criatividade, às 18h. Confira, a seguir, as datas dos demais eventos:

– Segundona da Rua de São João: até o mês de dezembro, todas as segundas-feiras, a partir das 18h, haverá festa no local com apresentações de artistas locais e quadrilhas juninas;

– Concurso de Quadrilha Arranca Unha: o concurso acontecerá no Centro de Criatividade, de 3 a 6 de junho;

– Arrasta-pé do 18: os shows do Arrasta-pé do 18 acontecerão nos dias 9 e 10 de junho;

– Concurso de quadrilhas do Gonzagão: a beleza das quadrilhas juninas será exibida no Gonzagão, no período de 11 a 14 de junho;

– Gonzagada: de 20 a 30 de junho, sempre a partir das 19h, o Gonzagão será palco para a mistura de diversos ritmos, com consagrados artistas locais;

– Arraiá do Povo: de 1º de junho a 1º de julho, sempre de terça a domingo, o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, terá shows de artistas locais e nacionais.

Para conferir a programação completa, acesse o site oficial do projeto.

Ascom Grupo Banese