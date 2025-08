Banese inaugura sede da Universidade Corporativa da instituição

Espaço está localizado ao lado da agência Antônio Carlos Franco, em Aracaju, e receberá treinamentos e cursos para baneseanos.

Com o objetivo de valorizar e aprimorar cada vez mais os conhecimentos e habilidades dos empregados, bem como fornecer sempre uma boa experiência aos clientes, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) inaugurou nesta segunda-feira, 4, a sede da Universidade Corporativa Banese (UCB). O espaço, situado ao lado da agência Antônio Carlos Franco, no bairro Jardins, em Aracaju, é destinado à formação e capacitação dos mais de 900 baneseanos e baneseanas, e demais colaboradores das empresas do Grupo Banese.

A sede da Universidade Corporativa conta com laboratório de atividades práticas e experimentação, sala de aula, recepção e banheiros. A partir de agora, os treinamentos presenciais para os empregados do Banese acontecerão no espaço, propício ao aprendizado prático, ao estímulo à troca de experiências, inovação e fortalecimento da cultura organizacional do Banco.

A solenidade de inauguração contou com a presença do diretor de Administração Pública e Gestão Governamental, Wellington Mangueira; do presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Sergipe (SEEB/SE), José Adilson Azevedo; da diretoria executiva do Banco, superintendentes e diretores das empresas do Grupo Banese.

“Estamos felizes com a inauguração desta Universidade Corporativa, que é um centro irradiador de cultura, tecnologia e cidadania. Nós, da Escola de Administração Pública, estaremos à disposição de vocês, através das cooperações técnicas firmadas. E o Banese é muito significativo para Sergipe, pois sempre que vemos a grandeza do estado, vemos junto a presença do Banco”, declarou Wellington Mangueira.

O presidente do SEEB/SE, José Adilson, parabenizou a diretoria do Banese pelo que considerou como uma brilhante iniciativa para auxiliar na qualificação do quadro de recursos humanos da instituição, levando conhecimento aos colegas para estarem melhor preparados no mercado financeiro.

Além da inauguração da sede, a UCB conquistou outros marcos em 2025, como a implementação de um moderno ambiente virtual de aprendizagem e a oferta de novos conteúdos. Todo esse movimento também fez com que a marca passasse por um processo de atualização (rebranding), e agora a nova identidade visual da UCB reflete a modernidade, acolhimento e inovação, além de inspirar os usuários a desenvolverem novas competências com mais energia, conexão e propósito.

“A inauguração da sede física da UCB segue a lógica de um grande ecossistema de conhecimento liderado pelo governador Fábio Mitidieri, propiciando a servidores públicos e demais empregados das empresas estatais aprendizado constante e contínuo, essencial para inovação e para a melhoria do atendimento ao cidadão. Esse espaço físico propiciará, ainda, que as prefeituras municipais firmem convênio com o Banco para também inserir seus servidores nesta rede de conhecimento”, afirmou o presidente do Banese, Marco Queiroz.

Formação sólida e diversa

Criada em 2006, como uma área de Recursos Humanos voltada à educação corporativa, a UCB disponibiliza diversos cursos em uma plataforma virtual de aprendizagem, e realiza formações presenciais internas e externas. Podem participar das capacitações e treinamentos todos os integrantes do Banco e das empresas do Grupo Banese.

Somente em 2024, a UCB beneficiou 908 empregados, que participaram de 7.150 ações educacionais, abordando 440 temas em 28.476 horas de capacitação. Neste mesmo ano, 90% dos colaboradores do banco participaram de pelo menos uma iniciativa educacional, um média de 31,4 horas-aula e um investimento médio de R$ 1.483 por colaborador. Do total de treinamentos promovidos, 73% foram na modalidade de Ensino à Distância (EAD), 21% presenciais, e 6% híbridos (presencial e EAD).

Próximas atividades

Para este segundo semestre de 2025 estão previstas na UCB a recepção e a integração dos novos empregados do Banese, aprovados no concurso realizado pela instituição no mês de abril deste ano. Também será iniciado o Programa de Formação Executiva, voltado para as principais lideranças das empresas; e realizadas ações educacionais sobre Inteligência Artificial e Diversidade.

“O nosso intuito é garantir que cada iniciativa educacional impacte positivamente os participantes, inspirando-os a uma cultura de aprendizado constante, reforçando o compromisso individual e coletivo com a construção de um futuro mais próspero e inclusivo. Com a inauguração deste espaço físico, concluímos toda a jornada de fornecimento de promoção educacional, tanto online quanto presencial, do melhor ativo que o banco possui: os baneseanos e baneseanas”, declarou o diretor Administrativo, Marcos Venícius Nascimento.

Ascom Grupo Banese – foto Jorge Henrique