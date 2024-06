Banese premia os 10 alunos da rede estadual mais bem pontuados no Enem 2023

Este é o 3º ano consecutivo que o banco dos sergipanos realiza a premiação. Entrega aconteceu na tarde desta segunda-feira, 10, no Conservatório de Música.

Pelo 3º ano consecutivo, o Banese premia os dez estudantes da rede pública estadual de ensino que obtiveram as melhores pontuações no Enem com uma poupança no valor de R$ 2 mil. A entrega dos prêmios foi realizada na tarde desta segunda-feira, 10, durante evento realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no auditório do Conservatório de Música, com a presença do governador Fábio Mitidieri.

Além de premiar com R$ 20 mil em poupanças, o banco dos sergipanos também foi o patrocinador da realização do “aulão” de revisão final do Programa Pré-universitário (Preuni) da Seduc, que aconteceu em novembro do ano passado. Para o governador Fábio Mitidieri, com essas ações, o Banese exerce um papel fundamental no estímulo à educação pública sergipana.

“O banco sempre participa das ações do Governo, e da educação do nosso estado. Ao conceder essa premiação, a instituição mostra que, além de se preocupar com a parte educacional, também faz questão de estimular, de motivar, os alunos que tiveram um esforço maior e, consequentemente, um desempenho melhor. E mais que isso, ele mostra para a população que pode contar com o Banese”, declarou o governador.

Para os estudantes, Fábio Mitidieri deixa o conselho de que acreditem na educação e busquem qualificação profissional, pois as oportunidades, segundo ele, aparecem para quem está preparado. “Por isso estamos trabalhando muito para gerar essas oportunidades, porque é através do ensino, do estudo, que a gente consegue ocupar os bons espaços e ter uma vida melhor”, afirmou Fábio Mitidieri.

Apoio para continuar

O jovem Marcelo Fernando Rezende Neto, de 17 anos, natural do município de Ribeirópolis, foi o aluno da rede pública estadual com a melhor pontuação no Enem 2023, alcançando a 1ª colocação dos 10 premiados. Ex-aluno do ensino médio do Centro de Excelência Abdias Bezerra, ele conta que mudou com a família para Aracaju para cursar o Preuni, programa que ele classifica como uma excelente oportunidade para os estudantes.

“O Preuni tem professores mais que qualificados, que se doam de corpo e alma. Ter participado do pré-universitário foi fundamental para completar o que eu já estava absorvendo no integral. E quanto ao prêmio do Banese, estou muito feliz por ganhar a poupança, certamente ela ajudará muito. Vou usar o dinheiro para investir nos estudos, talvez comprar um notebook para melhorar didaticamente, ter acesso a mais informações, porque quem tem mais informação sai na frente”, comentou Marcelo Neto.

Assim como Marcelo, o jovem Mateus Carvalho Barreto é de Ribeirópolis, e egresso do Ensino Médio do Colégio Estadual João XXIII. Com uma nota do Enem de 751,72 pontos, ele ficou entre os 10 mais bem-pontuados da rede pública estadual, e contou que os simulados do Preuni ajudaram bastante a ter esse resultado. “As provas simuladas ajudaram demais, porque é um estudo ativo, e é a prática que melhora o desempenho”, afirmou.

Filho mais velho de um professor e de uma agente de saúde, Mateus disse estar contente com a premiação recebida, e avaliou que a iniciativa estimula os estudantes. “Estou muito feliz com a premiação, e confesso que ainda não sei o que vou fazer com o valor”, disse o jovem.

Futuro melhor

Para o diretor de Tecnologia do Banese, Kleber Dantas, que representou o banco na solenidade, ver a alegria dos jovens ao receberem a premiação, que é um reconhecimento por toda dedicação que tiveram, é uma cena muito emocionante e mais um marco nas ações do banco que geram oportunidades para os sergipanos.

“A gente sabe que a educação é a chave que abre inúmeras portas para um futuro melhor, para uma vida digna e mais feliz. Por isso que o Banese, através de várias ações de apoio à educação, como esse prêmio para os alunos mais bem-pontuados no Enem, e o apoio à revisão final do Preuni, vem estimulando o desenvolvimento das potencialidades dos nossos jovens, e ajudado na capacitação deles para um futuro profissional promissor”, enfatizou Kleber Dantas.

Foto Arthur Soares

Ascom Grupo Banese