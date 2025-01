Banese recebe edição da Feira da Agricultura Familiar Itinerante

Nesta quinta-feira, 16, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) recebeu mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar Itinerante, promovida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Sergipe em fomentar a agricultura familiar, a economia solidária e a segurança alimentar, além de valorizar o trabalho de artesãos e agricultores sergipanos.

A feira oferece uma ampla diversidade de produtos agroecológicos, artesanatos e alimentos saudáveis, atraindo tanto servidores do Banese quanto visitantes. Para a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, a feira é uma oportunidade de valorizar os agricultores e fortalecer a inclusão social. “A feira dá mais visibilidade para os agricultores e expositores que estão aqui. Agradecemos ao Banese que acolhe o projeto já pela segunda vez e traz essa facilidade de acesso às pessoas que moram nos arredores. Vamos continuar circulando nas secretarias, toda quinta-feira tem feira em um órgão do governo do Estado, demonstrando a importância da agricultura familiar e do artesanato para Sergipe”, destacou.

Durante o evento, foram entregues aos expositores 10 maquininhas de pagamento com condições diferenciadas da Mulvi Pay, ampliando as possibilidades de comercialização e facilitando as transações financeiras para os pequenos produtores.

“Para o Banese, é uma honra receber, pela segunda vez, a Feira da Agricultura Familiar, e mais uma vez somar forças com o importante trabalho que tem sido realizado pela Seasic, para criar mais oportunidades e inclusão para todos, bem como fomentar os negócios desses microempreendedores. Além de sediar a Feira, hoje também entregamos as maquininhas de pagamentos do Banese, a Mulvi Pay, para que esses empreendedores tenham mais facilidade e condições diferenciadas para comercializar seus produtos e ampliar as vendas”, afirmou o presidente do banco, Marco Queiroz.

Os participantes também expressaram sua satisfação com a feira. A expositora do Espaço Cuidar Santa Maria, Gilsa Rodrigues, ressaltou a relevância do evento. “A importância da nossa feira de economia solidária, economia familiar, é muito grande para nós. Eu sou idosa, faço parte do Espaço Cuidar Santa Maria, e é algo que nos dá vida. Sou artesã e participo dessa feira desde o início. Espero continuar até quando puder. Aqui eu vendo hortaliças da Horta Comunitária Santa Maria, todas sem agrotóxicos. Isso faz bem para quem compra e para quem produz”, afirmou emocionada.

Já o servidor do Banese, José Carlos, também elogiou a iniciativa. “Estou gostando muito. A feira traz uma variedade incrível de produtos e também diversão, com música ao vivo. Acho muito válido para os agricultores exporem seus produtos, ampliando o alcance do público que conhece e consome esses itens. Uma iniciativa excelente”, declarou.

A Feira da Agricultura Familiar Itinerante tem percorrido diversos órgãos estaduais, promovendo o acesso a alimentos saudáveis e fortalecendo as redes locais de produção e consumo. A cada semana, novos locais são escolhidos para receber o evento, ampliando a visibilidade e o impacto da agricultura familiar em Sergipe.

Foto: André Moreira