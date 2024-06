Barcelona vai proibir aluguéis por temporada até 2028

Barcelona, um dos principais destinos turísticos da Espanha, anunciou na sexta-feira (21) que proibirá o aluguel de apartamentos para turistas até 2028. Esta medida drástica tem por objetivo controlar o aumento dos custos de moradia e tornar a cidade mais acessível para os residentes. O prefeito Jaume Collboni explicou que o boom dos aluguéis de temporada fez com que o valor das locações para os moradores aumentasse 68% nos últimos 10 anos.



Rua lotada em Barcelona // Crédito: Viajo Logo Existo

Até novembro de 2028, Barcelona deverá eliminar as licenças dos 10.101 apartamentos que atualmente podem realizar aluguéis de curto prazo. O prefeito também afirmou, em comunicado, que manterá um regime “rigoroso” de inspeção para detectar possíveis apartamentos turísticos ilegais quando a proibição entrar em vigor. Para você entender o drama, segundo o Observatório do Turismo de Barcelona, só em 2023 a cidade, que tem uma população de 1,7 milhão de habitantes, foi visitada por 16 milhões de pessoas.

Sai Felipe Amorim, entra Wesley Safadão no Arraiá do Povo 2024

O Governo de Sergipe anunciou, nesta quarta-feira (26), o show de Wesley Safadão em substituição ao de Felipe Amorim – que teve que se afastar por motivos médicos – para a programação do Arraiá do Povo na próxima sexta-feira, 28 de junho, que também terá a presença dos Magníficos. O evento acontece na Orla da Atalaia, em Aracaju.



Wesley Safadão // Divulgação

No mesmo dia, no Forró Caju, estarão se apresentando Alceu Valença e Luan Estilizado.

Gastos de turistas estrangeiros, de janeiro a maio, foi o maior em 10 anos

Nos cinco primeiros meses do ano, foram injetados US$ 3,2 milhões, equivalentes a R$ 17 bilhões, na economia brasileira. O valor é quase 18% maior em comparação com o mesmo período do ano passado, sendo o mais alto dos últimos 10 anos. O bom momento do Brasil no cenário internacional reflete o aumento da procura por turistas estrangeiros. Até maio de 2024, cerca de 3,3 milhões de visitantes desembarcaram em solo brasileiro, um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. A expectativa é que, até 2027, o país alcance a marca histórica de 10 milhões de turistas estrangeiros por ano.

ExpoRio Turismo será realizada nesta semana

A 3ª edição da ExpoRio Turismo, o maior evento de turismo do Estado do Rio de Janeiro, acontecerá no Complexo Lagoon de 27 a 30 de junho. A feira reunirá os principais players da cadeia produtiva do turismo e destacará os atrativos das 12 regiões do estado. Organizado pelo governo estadual, através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e TurisRio, o evento conta com o apoio da Fecomércio RJ e a parceria institucional do Sesc RJ e do Senac RJ.

A ExpoRio Turismo está consolidada no calendário do Rio de Janeiro, integrando municípios e atraindo grande público. Em 2023, mais de 50 mil pessoas participaram da feira.

Brasil vai sediar 20ª Reunião Anual do Comitê Técnico de Turismo da ISO

Em 2025, o Brasil será o anfitrião da 20ª Reunião Anual do Comitê Técnico de Turismo da International Organization for Standardization (ISO). A ISO é uma entidade global que define testes e normas de qualidade e segurança para diversos setores, incluindo o turismo. O comitê técnico de turismo da ISO reúne representantes de 105 países e 20 organizações, incluindo a ONU Turismo, a Small Business Standards (SBS) e a World Tourism Cities Federation (WTCF). O objetivo é discutir normas de qualidade e boas práticas para o setor. A plenária de 2025 será realizada em maio, no Rio de Janeiro, seguida pela China em 2026 e pela Coreia do Sul em 2027.

Novotel Recife Marina vai revitalizar o Centro do Recife

A inauguração do Novotel Recife Marina, no Complexo Porto Novo Recife, ocorrerá em 1º de julho no Cais de Santa Rita. O hotel, operado pela Atrio Hotel Management a partir de 29 de julho, conta com 300 apartamentos, sendo 20 suítes, e oferece uma gama de serviços como academia, spa, piscina, bar, três restaurantes e um rooftop com vista panorâmica. O hotel se destaca pela sua estrutura inovadora, lembrando uma embarcação navegando pelo Atlântico.



Novotel Recife Marina // Divulgação

O Complexo Porto Novo Recife abrange o Novotel Recife Marina, o Recife Expo Center e a Recife Marina, oferecendo uma estrutura multiuso para turismo de lazer e negócios. Com capacidade para até 200 embarcações, a marina conta com infraestrutura moderna e lojas de produtos náuticos. O Recife Expo Center, com 8 mil m², será aberto ao público em agosto e inclui um pavilhão de 4.100 m², auditório para 1.500 pessoas e dez salas multifuncionais. Este empreendimento busca revitalizar o centro do Recife, destacando-se como um marco na paisagem urbana da capital pernambucana.

SP pretende desenvolver rota transcontinental indígena no Estado

A Secretaria de Turismo de São Paulo (Setur-SP) assinou um protocolo de intenções com a Associação Dakila Pesquisas para desenvolver o Caminho Peabiru, uma rota transcontinental indígena pré-colonial que conectava o Atlântico ao Pacífico. Os Caminhos do Peabiru são um conjunto de trilhas criadas há milhares de anos, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por São Paulo e Paraná até o Peru. No Brasil, a antiga rota, composta por uma rede de trilhas com atrações repletas de história e belezas naturais, foi utilizada por diversas etnias indígenas, incluindo os guaranis e os kaingangs.

11ª Mostra de Cinema de Gostoso

As inscrições para a mostra estarão abertas a partir de 27 de junho. O evento é organizado pela Heco Produções, CDHEC – Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, Cultura e Cidadania, e Guajiru Produções. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 25 de agosto no site oficial do festival.



Crédito: Divulgação

Estão aptos a participar filmes de todos os gêneros, como ficção, não ficção e animação, com exceção de videoclipes, desde que produzidos no Brasil e concluídos a partir de 2023. Em sua primeira década, a Mostra de Cinema de Gostoso estabeleceu-se como um evento singular no país. Duas salas de cinema de alta qualidade são montadas na praia de São Miguel do Gostoso, onde são exibidos lançamentos que aliam qualidade artística e temas atuais.

* Hugo Julião é jornalista, radialista e publicitário.