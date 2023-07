Barra inova e realiza I Mostra de Empreendedorismo Feminino Afro dia 28 de julho

No dia 28 de julho, a partir das 16 horas, a Praça do Prisco Viana, localizada na Barra dos Coqueiros, será palco de um evento especial e inédito no município: a I Mostra de Empreendedorismo Feminino Afro.

Sob o tema “Eu Sou Porque Nós Somos”, o evento será realizado pela Prefeitura do município, através do Departamento de Promoção da Igualdade Racial (DEPIR), do CRAS e da Coordenadoria Municipal de Política para Mulheres.

Por meio do evento, a Prefeitura visa promover visibilidade e valorizar as afro empreendedoras do município, proporcionando um espaço de divulgação de seus negócios e produtos.

O evento é alusivo ao 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A data relembra o marco internacional de luta e resistência da mulher negra para reafirmar a necessidade de enfrentar o racismo e o sexismo vivido até hoje por mulheres que sofrem com a discriminação racial, social e de gênero.

Será uma oportunidade única para conhecer e destacar o talento e a criatividade de mulheres que têm contribuído de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Além de exposição e venda de produtos, a mostra contará com apresentações culturais, palestras e rodas de conversa sobre empreendedorismo, empoderamento feminino e questões raciais.

O evento será aberto ao público e busca promover a conscientização e o respeito à diversidade étnico-racial, além de proporcionar um momento de troca de experiências e de incentivo à construção de redes de apoio entre as empreendedoras.

Haverão exposições de fotografia, culinária, estamparia, indumentárias afro, pintura em cerâmica, biojoias, arte em linha, semijoias, piercing, entre outros produtos.

Compromisso

A realização do evento reforça o compromisso da administração municipal em valorizar e apoiar as mulheres empreendedoras. O intuito é reconhecer o valor do empreendedorismo feminino afro como um agente transformador, capaz de gerar impacto positivo na comunidade.

“A mostra será um marco na promoção da igualdade racial e de gênero, destacando a importância da diversidade e da inclusão em todos os setores da sociedade”, conta a diretora do Departamento de Igualdade Racial, Aline Regina Conceição.

Confira a programação:

16h – Abertura com o Grupo Mangabeiras – SCFV Idoso

16h30 – Roda de Mulheres Negras Empreendedoras

Mediadora: Aline Regina | Diretora do Departamento de

Promoção da Igualdade Racial (Depir) da Barra dos Coqueiros

17h – Palestra sobre o mercado do empreendedorismo e seus desafios (Secretaria de Políticas Para as Mulheres)

Mediadoras: Adriana Malazam | Diretora de Políticas Públicas para as Mulheres – Inclusão Produtiva e Empreendedorismo

Rafaela Viana | Mulheres de Obra

17h30 – Oficina de turbante

Facilitadora: Manu Borges

18h- Apresentação cultural

Por Heriêta Schuster