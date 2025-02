Barra dos Coqueiros será beneficiados com mais de 160 serviços

Barra dos Coqueiros se tornará, por um dia, o centro de mais de 160 atendimentos em diversas áreas ofertadas pelas secretarias e órgãos parceiros do Governo de Sergipe.

A 41ª edição do programa itinerante levará à Barra dos Coqueiros atendimentos e assinaturas de obras ofertadas pelo Governo de Sergipe durante a sexta-feira (14).

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), o programa tem alcançado sergipanos em todas as regiões do estado, por meio de atendimentos humanizados e serviços acessíveis a todos.

Durante todo o dia, a partir das 8h, o leque de serviços estará disponível no entorno do Centro de Excelência Dr. Carlos Firpo e na sede da prefeitura local. Entre os atendimentos ofertados, estão a emissão de documentos como RG, CPF, segunda via da certidão de nascimento e ID Jovem; exames na Carreta da Mulher e do Homem; vacinação de bovinos; testes de DNA; quitação de dívidas no Banese, entre outros.

Segundo o secretário-executivo da Casa Civil, André Clementino, a estrutura do evento é planejada para ser acessível e eficiente para os moradores de cada cidade onde o programa é realizado. “Buscamos simplificar os serviços para que, independentemente da região onde a população reside, todos consigam ser atendidos, recebam informações sobre seus direitos e voltem para casa satisfeitos, sabendo que o Governo está cuidando de cada um deles”, enfatiza.

Caravana da cidadania

O programa de governo itinerante tem como missão ouvir os sergipanos e garantir que suas demandas sejam atendidas, independentemente da área. Com mais de 160 serviços ofertados, o ‘Sergipe é aqui’ vem se consolidando como um de aproximação do Governo com a população, percorrendo os 75 municípios do estado e levando atendimento de qualidade a quem mais precisa.