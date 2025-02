Presidente Wilson Bernardes aprova indicação para construção de creches na Barra

Aconteceu nesta terça-feira, 04, a primeira sessão plenária ordinária da câmara de vereadores da cidade de Barra dos Coqueiros, que contou com a presença do prefeito Airton Martins. Durante a sessão, alguns projetos e indicações foram apreciados pelos vereadores, onde o presidente da casa, o vereador Wilson Bernardes, teve duas das suas indicações aprovadas pelos seus colegas parlamentares.

As indicações foram votadas para a construção de duas creches e duas quadras poliesportivas cobertas, onde as localidades beneficiadas serão a Atalaia Novo e o Bairro Jatobá. Depois aprovadas pelos pares, às indicações seguem para a Prefeitura municipal, onde terá à sua viabilidade analisada pelo prefeito Airton Matins e pela sua equipe técnica.

Segundo o presidente da casa, Wilson Bernardes, o seu mandato será voltado para o povo da sua cidade. “Os meus mandatos sempre foram voltados para o povo da minha cidade, desta vez não será diferente. Iniciamos os trabalhos aprovando duas indicações muito importantes para as famílias barra-coqueirenses. Uma delas foi construção de duas creches, um lugar onde as famílias terão a tranquilidade de deixar os seus filhos para seguirem a rotina de trabalho; e duas quadras cobertas para que as nossas crianças e jovens possam praticar as suas atividades esportivas. Iniciamos com o pé direito e vamos seguir trabalhando pelo bem comum”, pontuou.

Texto e foto assessoria