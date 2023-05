‘Barracão da Sergipe’ apresenta atrações locais no Arraiá do Povo

Na próxima quinta-feira, 1º de junho, às 19h, a Orla de Atalaia se prepara para receber a abertura do ‘Barracão da Sergipe’, evento que faz parte das comemorações do Encontro Nordestino de Cultura 2023, no ‘Arraiá do Povo’. Promovida pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura Aperipê de Sergipe (Funcap), a ação tem como objetivo proporcionar uma experiência única de celebração das festividades juninas, evidenciando a riqueza cultural e a força do forró no estado.

Com uma programação diversificada e repleta de atrações, o evento contará com um palco exclusivo para apresentações de artistas e grupos folclóricos locais, destacando o talento e a tradição sergipana através de músicas, danças e quadrilhas juninas. Durante os 30 dias de festa, mais de 180 artistas mostrarão o melhor da cultura local para sergipanos e turistas no Arraiá do Povo.

A presidente da Funcap, Antônia Amorosa, ressalta a diversidade na programação do Encontro Nordestino de Cultura deste ano. “O principal evento realizado em Sergipe é o Encontro Nordestino de Cultura, que tem como marco inicial o Arraiá do Povo e se estende por outros polos, como o Arraiá do Arranca Unha, do Gonzagão e do Centro de Criatividade. Queremos atrair os turistas como também o povo sergipano. Essa festa é para todos”, enfatiza a presidente.

Dessa forma, a Orla de Atalaia se transformará em um verdadeiro palco de alegria, forró e tradição durante todo o mês de junho, convidando a todos para celebrar as festividades juninas no melhor estilo sergipano, no País do Forró.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

01/06 – Quinta-feira

18h: Orquestra Sinfônica De Sergipe

19h: Quadrilha Junina Unidos do Arrasta Pé (Itaporanga)

19h30: Grupo Vocal Vivacce

20h30: Evanilson Vieira

02/06 – Sexta-feira

19h: Irani Brisa Nordestina

20h30: Grupo Peneirou Xerém

21h: Banda Xoxotear

03/06 – Sábado

19h: Robson Melo

20h30: Quadrilha Junina Retirantes do Sertão (Frei Paulo)

21h: Lucas Campelo

04/06 – Domingo

19h: Aurelinho, O Bom Forró

20h30: Quadrilha Acenda a Fogueira (Estância)

21h: Alberto Silveira

22h: Tonho Baixinho

06/05 – Terça-feira

19h: Dialeto Nordestino

20h30h: Fernando Crateús

22h: Forró Brasil

07/06 – Quarta-feira

19h: Banda Candeeiro de Prata

20h30: Samba de Coco da Mestra Iolanda (Barra dos Coqueiros)

21h: Forró Brasa Viva

08/06 – Quinta-feira

19h: Josa Rosa

20h30: Bob Lelis

22h: Baio do Acordeon

09/06 – Sexta-feira

19h: Gilvan do Rojão

20h: I Zabumbadores de Vó Lourdes

20h30: Cobra Verde

22h: Forró Seu Biná

10/06 – Sábado

19h: Correia dos Oito Baixos

20h30: Quadrilha Junina Asa Branca (Simão Dias)

21h: Scurinho Zabumbada

22h: Diego Francisco

11/06 – Domingo

19h: Joseane Dyjosa

20h30: Quadrilha Junina Balança Mais Não Cai (Itabaiana)

21h: Ataíde do Acordeon

13/06 – Terça-feira

19h: Robson do Rojão

20h30: Mingo Santana

22h: Dedé do Acordeon

14/05 – Quarta-feira

19h: Núbia Faro

20h30: Grupo Folclórico ASFAG (Lagarto)

21h: Paulo Ricardo e Trio Fala Sério

15/06 – Quinta-feira

19h: Heribas do Forró

20h30: Santana Baião da Penha

22h: Fábio de Estância

16/06 – Sexta-feira

19h: Bagdá O Oficial

20h30: Quadrilha Pioneiros da Roça (Aracaju)

21h: Meninos do Forró

17/06 – Sábado

19h: Chiquinho do Além Mar

20h30: Quadrilha Raio da Silibrina (Lagarto)

21h: Bebero da Paraíba

18/06 – Domingo

19h: Bobinhos do Forró

20h30: Batalhão do Rosário (Rosário do Catete)

21h: Ninéia Oliveira

20/06 – Terça-feira

19h: Caçula do Forró

20h30: Zé Rozendo e Banda

22h: Nilson do Forró

21/06 – Quarta-feira

19h: Zeca Agricultor

20h30: Grilo do Forró

22h: Bruna Ribeiro

22/06 – Quinta-feira

19h: Letícia Paz

20h30: Pestinha do Acordeon

22h: Luiza Lú

23/06 – Sexta-feira

17h: Espetáculo Ópera do Milho

18:00h: Quadrilha Junina Campeã do Gonzagão

18:30h: Jailson do Acordeon

20:00h: Quadrilha Poeirinha do Sertão (Laranjeiras)

20:30h: Banda Café Suado

24/06 – Sábado

18h: Orquestra Sinfônica de Sergipe

19h: João Araújo e Trio Nesse Xote

20h30: Quadrilha Junina Campeã Arranca Unha

21h: Ednaldo do Acordeon

25/06 – Domingo

19h: Marcos Paulo

20h30: Quinteto de Cordas Real Black

21h: Pavio do Forró

27/06 – Terça-feira

19h: Chico Rodrigues e Forró Chic Chic

20h30: Grupo Folclórico As Filhas de Maria

21h: Gladston Rosa

28/06 – Quarta-feira

19h: Cassiano Costa

20h30: Samba de Coco da Mussuca

21h: Grupo Repente

29/06 – Quinta-feira

19h: Grupo Samba de Parêa

19h30: Elias do Acordeon

20h30: Samba de Coco da Mussuca

21h: Cebolinha e Forró Bis

30/06 – Sexta-feira

19h: Mimi do Acordeon

20h30: Quadrilha São Bento (Nossa Senhora do Socorro)

21h: Rebeca Melo

01/07 – Sábado

19h: Karmem Korreia

20h30: Bacamarteiros de Carmópolis

21h: Floriano Cabeça de Frade

Foto: Arthuro Paganini