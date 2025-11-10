Bartíra Fraga segue conquistando novos admiradores e fortalecendo seu espaço

Natural de Aracaju, Bartíra Fraga vem se firmando como uma das vozes mais marcantes e admiradas do cenário musical sergipano. Dona de um timbre inconfundível e de uma presença de palco cativante, ela conquista o público com sua autenticidade, carisma e emoção em cada interpretação.

Cantora versátil, Bartíra transita com naturalidade entre diversos estilos musicais, imprimindo sempre sua identidade artística e o amor pela música que a acompanha desde cedo. Seus shows são verdadeiras celebrações, repletos de energia, sensibilidade e conexão com a plateia — marcas registradas que a tornaram referência em eventos e casas de espetáculo por todo o estado.

Mas Bartíra Fraga vai além dos palcos. Determinada e multifacetada, ela também atua como empresária e advogada, demonstrando que talento, disciplina e paixão podem caminhar lado a lado. Seu exemplo inspira outras mulheres a acreditarem em seus sonhos e a trilharem seus próprios caminhos com coragem e autenticidade.

Com uma agenda de apresentações em constante expansão e presença marcante nas redes sociais, Bartíra segue conquistando novos admiradores e fortalecendo seu espaço na música sergipana.

