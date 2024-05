Batalhão da Restauração é homenageado pelo projeto Celebra – Voz da Verdade

Neste fim de semana, o Batalhão da Restauração foi homenageado pelo projeto Celebra e por grupos evangélicos do estado de Sergipe, sendo reconhecido como a melhor instituição social que presta serviços de relevância no estado. O evento celebrou a importância do trabalho desenvolvido pelo instituto na redução da violência, da desigualdade, do abuso de drogas, bem como na prevenção e cuidado com dependentes químicos.

Fundado em 2007 sob a liderança do Capitão Samuel, o Batalhão da Restauração tem se destacado por uma variedade de programas sociais destinados a ajudar comunidades vulneráveis envolvidas no submundo das drogas.

O instituto Batalhão da Restauração é visto como modelo para outras instituições sociais, reforçando a importância de iniciativas que visam a transformação social e o cuidado com as pessoas mais vulneráveis da sociedade. A frase “Restaurando Vidas, Construindo Sonhos” resume a missão do Batalhão da Restauração, lembrando a todos da importância de restaurar a dignidade e proporcionar novas oportunidades.

Fonte assessoria