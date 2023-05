Batida envolvendo um caminhão e um ônibus escolar deixa vítimas feridas na BR-101, em Maruim

No início da manhã desta terça-feira (23), uma batida lateral envolvendo um ônibus escola e um caminhão deixou feridos na BR-101, em Maruim.

Segundo informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal, três pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave e duas com ferimentos leves.

De acordo com informações passadas pela Prefeitura de Rosário do Catete, o ônibus transportava estudantes do município, mas nenhum deles se feriu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.

Foto redes sociais