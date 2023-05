GACC/SE: arrecadação é destinada para serviços de assistência

Em celebração ao Dia das Mães, que tal presentear a mamãe e ao mesmo tempo, ajudar pessoas em tratamento do câncer?

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE) realiza nos dias 11 e 12/5, das 9h às 18h, o Bazar das Mães, no Instituto da ONG. Uma oportunidade de garantir o presente da mamãe a preços irrecusáveis e ajudar na prestação de serviços de assistência social e de saúde, no tratamento de mais de 100 crianças e adolescentes acolhidos pela instituição.

Toda a verba arrecadada no Bazar das Mães é fundamental na realização de centenas de exames, consultas, alimentação e estadia em todo o processo de tratamento do câncer, desde o diagnóstico até o restabelecimento do paciente.

Convide as amigas, o irmão e o paizão para conferirem os produtos como roupas, calçados e acessórios, novos e seminovos, de qualidade, no Bazar das Mães do GACC/SE.

O Instituto GACC/SE fica localizado na Avanidad Desmbardagor MAynard, nº 539, Bairro Suissa.

Não perca tempo, garanta o presente para sua mamãe, com conforto, atendimento e precos especiais. Seu presente não é apenas para sua mãe. Seu presente salva a vida de mais de 100 famílias, acolhidas no GACC/SE e que tanto precisam de nós.

Por Tíffany Tavares