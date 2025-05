Bazayó chega à sua 4ª edição com feira, música e valorização da cultura afro-brasileira

Evento acontece neste sábado (10), no Museu da Gente Sergipana, com entrada gratuita

Neste sábado, 10 de maio, a partir das 14h, o Museu da Gente Sergipana será mais uma vez o cenário de uma verdadeira celebração da cultura afro-brasileira. Em sua quarta edição, o Bazayó reúne feira criativa, apresentações artísticas, oficinas e gastronomia em um espaço pensado para acolher, afirmar identidades e fomentar a economia de empreendedores.

Com entrada gratuita, o evento promete movimentar o centro de Aracaju com uma programação diversa e afetiva. A feira reúne expositores de segmentos variados como moda, acessórios, cosméticos naturais, artigos religiosos e culinária. Todos os produtos são autorais e feitos por artistas e empreendedores locais, com destaque para pessoas de terreiro.

“A gente acredita que empreender também é uma forma de resistência, de manter viva a nossa cultura e de construir autonomia. O Bazayó é um espaço para isso: troca, fortalecimento e visibilidade”, afirma a organizadora do evento, Michelle Pereira.

Além da feira, o Bazayó aposta em uma programação cultural que conecta tradição e contemporaneidade. A partir das 14h30, a DJ Lora Pauferro abre os trabalhos com sua seleção musical. Em seguida, o rapper Pardal realiza um pocket show, com letras marcadas por crítica social e referências à negritude. O público também poderá participar de duas oficinas: Dança de Salão (às 15h30) e Dança Afro (às 16h15). O encerramento fica por conta do grupo Samba de Meia Hora, a partir das 17h.

O Bazayó é uma realização da Associação Cultural Ilê Axé Alarokê Babá Ajagunã, comunidade tradicional de matriz africana localizada em São Cristóvão (SE), há 12 anos. O evento busca fortalecer redes comunitárias e promover o consumo consciente. O bazar conta, ainda, com apoio do Museu da Gente Sergipana e do Instituto Banese, da Prefeitura de São Cristóvão, da Speed Produções e da Jump Party.

Foto: Day Dantas e Michel de Oliveira

Obará Comunicação Integrada