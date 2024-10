BeFly Travel Aracaju registra alta demanda em pacotes para a Disney

A BeFly Travel Aracaju, representante da maior rede de agências multimarcas do estado, tem registrado, nos últimos meses, uma alta demanda por pacotes de viagem para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A procura se dá, sobretudo, pela grande quantidade de ofertas disponibilizadas pela marca e pela variedade de eventos que ocorrerão no destino nos próximos meses, como a anual “Maratona da Disney”, realizada tradicionalmente no mês de janeiro, por exemplo.

De acordo com Carol Asencio, franqueada da BeFly Travel em Aracaju, a demanda tende a continuar crescendo nos próximos meses. “A BeFly dispõe de uma série de ofertas muito convidativas para a Disney e para diversos outros destinos nacionais e internacionais. Quando a temporada de alta se aproxima em conjunto com uma grande variedade de eventos ocorrendo no destino, a demanda sempre cresce e tende a permanecer em alta, por isso trabalhamos para conseguir as melhores condições de viagem possível para os nossos clientes”, afirmou.

A BeFly foi considerada, ainda, a maior emissora de passagens aéreas internacionais em todo o país, emitindo cerca de 333 mil bilhetes entre janeiro e agosto de 2024. Em relatório divulgado pela revista Panrotas na última semana, o número representa um aumento de 6% em relação ao mesmo período em 2023 e um montante de mais de R$1.85 bilhão.

Segundo a empresária, o resultado é reflexo do bom atendimento e das grandes opções de pacotes. “Sem dúvidas é um número expressivo e de grande impacto. Feliz pela marca alcançar esses dados e, mais ainda, pela BeFly Sergipe ter ajudado e colaborado com essa meta”, afirmou.

Para mais informações sobre os pacotes de viagem, busque por @beflytravel.aracaju no Instagram e entre em contato com a central de atendimento on-line ou visite uma das lojas físicas, na 13 de Julho, Pátio Jardins ou Decós.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing