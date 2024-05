BeFly Travel fecha parcerias para levar sergipanos à Nova York

Em busca de novidades para o público sergipano, a BeFly Travel Sergipe, maior rede de agências multimarcas do estado, através da franqueada Marisa Garcia, esteve, durante as últimas semanas, em uma expedição presencial para adquirir novos parceiros comerciais em Nova York, nos Estados Unidos. Considerada uma das principais cidades do mundo, a “Capital do Mundo” é marcada por exercer grande influência no planeta, além de possuir alguns dos pontos turísticos mais visitados do globo, como a Estátua da Liberdade, o Central Park e a Times Square, por exemplo.

A viagem dá continuação à uma série de investimentos que a BeFly Travel Sergipe tem realizado para fechar novos roteiro para os principais destinos turísticos do mundo. Recentemente, Marisa também esteve nas Ilhas Maldivas em reunião com hotéis e resorts da localidade, visando trazer pacotes exclusivos para o público Sergipano. “Estamos numa constante busca pelas melhores condições possíveis para as melhores localidades que existem. A BeFly se orgulha em levar, cada vez mais, produtos de qualidade e oportunidades viáveis para realizar os sonhos do nosso público”, afirmou a franqueada.

Em Sergipe, a BeFly possui lojas físicas em Aracaju (av. Hermes Fontes, 13 de julho, Coroa do Meio e Jardins) ou no interior (Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro). Para mais informações, busque por @beflytravel.aracaju, @beflytravel.ajuhermesfontes, @beflytravel.nssocorro, @beflytravel.lagarto ou @beflytravel.itabaiana no Instagram e entre em contato com a central de atendimento on-line.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing