BeFly Travel Sergipe recebe o prêmio de “Top Seller 2023” pela companhia Orinter

Em evento realizado no último domingo (9), em São Paulo, a BeFly Travel Sergipe, maior rede de agências multimarcas do estado, recebeu o prêmio de “Top Seller 2023” da operadora Orinter, um dos mais relevantes fornecedores de sistemas operacionais de turismo e agências de viagem do Brasil. A ocasião reuniu mais de 120 profissionais do segmento e parte dos convidados (incluindo os representantes da BeFly Sergipe) viajarão para a África do Sul nos próximos dias, visando celebrar a premiação deste ano.

“É com muito orgulho que recebemos aqui nossos principais parceiros para confraternizar e agradecer. Algumas pessoas estão com a gente há anos e outras estão aqui pela primeira vez, mas todos têm o compromisso de repetir a dose, estando conosco mais uma vez no próximo Top Seller”, afirmou o diretor da Orinter Tour & Travel, Roberto Sanches.

De acordo com a franqueada da BeFly Travel Sergipe, Carol Asencio, a nomeação é de suma importância para a franquia. “Sermos considerados Top Seller da operadora e nossa parceira Orinter é uma honra. Seguimos fortes em nosso objetivo que é oferecer os melhores produtos, o melhor atendimento e o melhor custo benefício para os nossos clientes Nosso modelo de negócio multi fornecedores nos dá muitas oportunidades de entregarmos os melhores pacotes e estamos muito gratos e felizes”, afirmou.

A BeFly Sergipe dispõe de sete lojas físicas no estado, sendo quatro em Aracaju (av. Hermes Fontes, 13 de julho, Coroa do Meio e Jardins) e três no interior (Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro) e uma vasta central de atendimento online. Visite uma das unidades ou busque por por @beflytravel.aracaju, @beflytravel.ajuhermesfontes, @beflytravel.nssocorro, @beflytravel.lagarto ou @beflytravel.itabaiana no Instagram e conheça os pacotes disponíveis.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing