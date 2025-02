Belezas naturais de Pirambu são atrativos a mais no Verão Sergipe

Pirambu será o terceiro ponto de parada do Verão Sergipe 2025. Essa próxima etapa do evento acontecerá entre os dias 7 e 9 de fevereiro, de sexta-feira a domingo, com programação repleta de atividades esportivas e musicais. Localizado no Litoral Norte do estado, em área de proteção ambiental e a 43 quilômetros da capital, Aracaju, o município deve atrair para a festa bastante turistas, visitantes e moradores. Será a oportunidade perfeita para conhecer e desfrutar dos vários atrativos turísticos, como praias, lagoas, dunas e coqueirais que, com certeza, vão encantar a todos.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta a importância de Pirambu sediar, mais uma vez, o Verão Sergipe. Para ele, isso oportuniza evidenciar o potencial turístico da cidade, que é repleta de lindas paisagens. “O Verão Sergipe vai estimular o turismo na região, onde as praias, dunas e lagoas são um convite para além do evento. Pirambu é um destino agradável, perto da capital e muito tranquilo, perfeito para passar férias e finais de semana. É uma região que está crescendo bastante, positivamente. O Verão Sergipe, por sua vez, movimenta a economia local, pois gera empregos temporários e impulsiona o comércio”, destaca.

Muitos atrativos

Aqueles que visitarão Pirambu durante a terceira etapa do Verão Sergipe 2025 devem aproveitar para conhecer o município um pouco mais. Para quem pretende relaxar, por exemplo, a dica é ir à Praia de Pirambu, que conta com uma extensa faixa de areia dourada e onde o mar é calmo com águas mornas. Por ser considerada uma praia tranquila, é bem-procurada por famílias com crianças que aproveitam para brincar, nadar e até fazer piquenique.

A Lagoa Redonda, no povoado de mesmo nome, é uns dos pontos turísticos mais famosos de Pirambu. Ganhou esse nome devido ao formato circular. As dunas, que são perfeitas para a prática de sandboard ou skibunda, ‘derramam’ as areias no lago, transformando o lugar em um verdadeiro oásis. A Lagoa Redonda faz parte da Reserva Biológica Santa Izabel, área permanente de proteção ambiental, em razão da presença de aves e da desova de tartarugas marinhas. Ali, inclusive, foi instalada a primeira base do Projeto Tamar no Brasil.

Outro local bastante visitado é a Cachoeira do Roncador. Trata-se de uma queda d’água que fica a pouco mais de um quilometro de distância do mar. O poço proporciona um banho relaxante e bem-divertido. E há mais: entre dunas douradas e lençóis freáticos, que, em tempos úmidos, provocam lagoas temporárias, existem os denominados Olhos d’Água da Reserva, beleza natural que tem atraído a atenção dos turistas.

Do outro lado do município, nos povoados Canal e Touro, já na divisa com a cidade de Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, braços de manguezais mostram uma natureza exuberante que permite o contato com ela por meio de passeios de barcos, por um bioma ora marinho, ora fluvial.

Vale destacar que Pirambu é um forte entreposto de pesca de Sergipe, e a principal atividade pesqueira no município é a pesca de camarão. Diante disso, a gastronomia da cidade é à base desse crustáceo, que é servido de diversas maneiras em bares, restaurantes e barracas de praia. O camarão pistola, o mais comum na região, pode ser preparado ao alho e óleo ou como moqueca, delícias que se somam a iguarias preparadas com peixes, carne de sol e muito mais.

Verão Sergipe 2025

O Verão Sergipe 2025 é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial da Comunicação (Secom), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento visa ao fortalecimento do turismo no interior do estado, proporcionando a geração de renda e a movimentação da economia em Sergipe.

