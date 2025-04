Belo e Pablo fazem show em Aracaju no próximo domingo, 13 de abril

O encontro mais aguardado pelos fãs da música romântica já tem data marcada em Aracaju, é no dia 13 de abril. O evento reunirá dois grandes nomes do cenário musical: Pablo, o rei do arrocha, e Belo, ícone do pagode. O show será realizado a partir das 17h na Praça de Eventos da Orla da Atalaia promete atrair um público apaixonado por sofrência e romantismo com realização da Teo Santana Produções e assessoria de imprensa da Navarro Comunicação. O evento vai contar ainda com participações especiais de Priscila Senna, Leonne, O nobre e Liene, A rainha.

O arrocha e o pagode, estilos que falam de histórias de amor e desilusões, estarão bem representados na “Bodega do Pablo” que vai contar com um repertório cheio de grandes sucessos de Pablo, como “Casa ao Lado”, “Tomara” e sua nova música de trabalho, “Quem Ama Não Machuca”.

Já Belo promete emocionar com hits como “Reinventar”, “Perfume” e “Intriga da Oposição”. A parceria entre os dois artistas, consagrados em seus gêneros, eleva ainda mais a expectativa para este grande encontro.

Os ingressos já estão sendo vendidos através do site 2ingressos.com.br e também nos pontos de vendas físicos: Real Calçados (Centro), My Flat (Shopping Prêmio), Boxxer Jeans (Shopping Jardins), Casa Bauducco (Shopping Riomar) e Auto Peças Macedo (Siqueira Campos).

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação