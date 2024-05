Bem-estar: autocuidado é indicado para mães em todas as idades

CEO da Emagrecentro, Viviane Lins, fala sobre o autocuidado e a importância dos tratamentos estéticos

Mães de primeira viagem ou experientes, jovens, adultas e também idosas. Não importa a idade ou a fase da vida quando o assunto é o autocuidado. A adoção de bons hábitos aliada aos cuidados com a saúde e à adesão a novos tratamentos pode fazer a diferença no bem-estar e resgatar a autoestima dessas mulheres.

CEO da Emagrecentro Aracaju, maior rede de clínicas de estética e emagrecimento das Américas, Viviane Lins, explica que o autocuidado é um conceito amplo, que envolve cuidados com a saúde física, mental, emocional e espiritual. “Como o próprio nome já diz, o autocuidado é cuidar de si mesmo. É quando organizamos a nossa rotina e realizamos ações que tenham benefícios físicos, mentais e emocionais. Todos esses contextos estão ligados e a medida em que cuidamos de um aspecto, beneficiamos os demais”, explica.

Os cuidados com a saúde do corpo, entre eles, o emagrecimento saudável estão entre as diversas ações ligadas ao autocuidado. E com o advento da tecnologia, esses tratamentos podem atender as mulheres, inclusive, aquelas que são mães, de todas as idades e com rotinas diferenciadas. “Muitas mães estudam e/ou trabalham. São gestoras de empresas e até mesmo são provedoras da casa. Algumas até, por questões emocionais, perderam a vaidade. É por isso que aqui na Emagrecentro, temos tratamentos voltados aos diversos perfis de mãe, inclusive, para aquelas que tiveram filhos recentemente, para quem tem tempo curto e para aquelas com idade mais avançada”, destaca, Viviane Lins, que também é analista comportamental e Master Coach em Inteligência Emocional.

Viviane Lins explica que na Emagrecentro, por exemplo, há diversos métodos que alinham procedimentos estéticos e acompanhamento nutricional, baseados em uma metodologia científica. “Para que as mamães percorram com segurança o caminho do autocuidado, a gente faz uma avaliação para entender as necessidades delas. A partir de então, sugerimos os tratamentos. Entre os principais estão o Método 4 Fases, o Programa Pós-parto, criolipólise, harmonização corporal, harmonização glútea, além dos tratamentos para gordura, celulite, flacidez e estrias”, detalha.

