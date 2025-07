“Bem Mulher 2025” acontece neste sábado e celebra o protagonismo feminino

Talks, lançamento de livro de Ju Ferraz e conexões com outras profissionais de sucesso integram o evento que será realizada em 19 de julho no RioMar Aracaju

Neste sábado, 19 de julho, das 9h às 18h, o RioMar Shopping será palco da 2ª edição do “Bem Mulher” em Aracaju (SE), um evento que vai muito além de palestras e painéis. Idealizado para fortalecer conexões e ampliar horizontes, o encontro reúne grandes nomes do empreendedorismo, saúde, comunicação e bem-estar feminino em uma jornada transformadora e cheia de significado. A realização é da Cristal Live Marketing e Eventos, com o patrocínio do RioMar Aracaju, Sebrae Sergipe, IESSI Music Entertainment, Rede Primavera Saúde, Mood, Vitta, Tidelli, BeFly Travel, Spadios Estética e Bem-estar e o apoio de Gal Chocolateria, Le Petit, BluK, Gráfica J.Andrade, Tina Banqueteria, Restaurante Maturi, Power Led, Central Comunicação e Mídia, Francenadja Beauty & Hair, SR Sunglasses. Os ingressos estão à venda na GuicheWeb e nas lojas BluK.

Com uma programação diversa e inspiradora, o evento contará com a presença de Ju Ferraz, sócia-diretora do Holding Clube, influenciadora, colunista da Forbes e autora do livro Empreendedora da Própria Vida. Recém-chegada da Semana de Moda de Paris, Ju desembarca em Aracaju especialmente para o lançamento da obra, que será autografada durante o evento. A empresária também irá protagonizar uma conversa intensa, inspiradora e transformadora para a mulher assumir o protagonismo da sua própria história.

Segundo Soniamara Rodrigues, CEO da Cristal, o “Bem Mulher” nasceu com a proposta de ser um espaço onde mulheres possam se fortalecer, aprender e criar conexões autênticas.

“Queremos proporcionar uma pausa significativa na rotina para que a mulher se reconecte com sua essência, se inspire com outras trajetórias e amplie sua rede de apoio. O “Bem Mulher” é um encontro de potência, onde cada história compartilhada pode acender novas possibilidades em outras mulheres”, destaca Soniamara.

Com talks de especialistas renomadas e lideranças femininas que são referência em suas áreas, o evento terá momentos de troca e muito aprendizado. A programação inclui ainda experiências de bem-estar e networking em um ambiente acolhedor e especialmente preparado para receber até 300 mulheres.

Programação Bem Mulher 2025

Manhã

09h – Credenciamento, abertura e boas-vindas com Olga Goulart

10h15 – Kátia Santana, jornalista e especialista em comunicação assertiva

“Voz que nos veste: como a comunicação modela a autoestima, a beleza e o bem-estar da mulher.”

10h40 – Cláudia Cavalcanti, publicitária e fundadora do 9 Projects Networking

“Networking que move. Conexões que transformam.”

11h05 – Carol Asencio, empresária e franqueada da BeFly Travel

“Liberdade é o destino. Coragem é o caminho.”

11h30 – Painel Saúde com Dra. Ursula Burgos (Cardiologista), Dra. Simone Montalvão (Cardiologista), Dra. Francielle Temer (Endocrinologista – moderadora)

“Coração em Movimento: escolhas que prolongam a vida e elevam o bem-estar feminino.”

Tarde

14h – Anna Paula Aquino, jornalista e influenciadora digital

“Vestir com intenção: como usar a moda a favor da sua imagem, autoestima e presença.”

14h25 – Duda Dantas, influenciadora e estudante de Medicina

“Como prosperar em meio ao caos.”

14h50 – Dra. Natália Mendonça, geriatra e especialista em envelhecimento saudável

“A mente que floresce: saúde cognitiva e autonomia na vida real.”

15h25 – Dra. Vanessa Sampaio, especialista em harmonização facial e estética feminina

“A ciência da beleza: autoestima, cuidado e transformação real.”

15h45 – Andreza Coutinho, terapeuta de relacionamento e sexualidade

“Sexo, amor e liberdade: o que precisamos ressignificar para sermos plenas.”

16h15 – Olga Goulart, comunicadora e fundadora do programa “Sinta-se Bem”

“Uma vida leve, saudável e consciente.”

17h – Ju Ferraz

“Empreendedora da própria vida: crie o futuro que você merece.”

Talk com lançamento e sessão de autógrafos do livro Empreendedora da Própria Vida

18h – Encerramento

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação