Bem Mulher 2025: mais que um evento, a celebração da potência feminina

Encontro acontece próximo dia 19 de julho, no RioMar Shopping, em Aracaju. Vendas abertas no site da GuicheWeb.

Com uma programação intensa, diversa e inspiradora, o “Bem Mulher” chega à 2ª edição, para reunir mulheres de todas as idades em um ambiente de conexão, aprendizado e crescimento. Prepare-se para uma programação incrível, no próximo dia 19 de julho, a partir das 9h, no Riomar Shopping, em uma jornada repleta de palestras, painéis, experiências de bem-estar, cultura, empreendedorismo, negócios, inovação e muito mais.

Após o sucesso da 1ª edição, o “Bem Mulher” reforça o compromisso com o protagonismo feminino, em um espaço aconchegante, climatizado e com capacidade para 300 mulheres. Garanta já a sua inscrição através do link: https://www.guicheweb.com.br/bem-mulher_44012

No palco

Ju Ferraz, sócia-diretora do Holding Club, influenciadora, colunista da Forbes e autora do livro: Empreendedora da Própria Vida, que ela vai autografar durante o evento.

Olga Goulart , fundadora do programa “Sinta-se bem”, ela é referência em bem-estar, autocuidado e protagonismo feminino.

Cláudia Cavalcante, fundadora da “9 Projects Networking”, ela é publicitária e especialista em marketing de relacionamento.

Kátia Santana, jornalista e especialista em comunicação assertiva, ela é criadora do método CIT: comunicar, impactar e transformar.

Dra. Ursula Burgos, cardiologista, mestre e doutora em Ciências da Saúde, ela é entusiasta da Medicina do Estilo de Vida.

Dra. Simone Montalvão, cardiologista e entusiasta de um estilo de vida saudável, ela traz uma visão completa sobre saúde integral.

Carol Asencio, empresária do turismo, franqueada da BeFly Travel e STB, com mais de 30 países visitados.

Duda Dantas, influenciadora e estudante de medicina, ela compartilha uma história de superação com a diabetes tipo 1, cheia de resiliência e propósito.

Data: 19/07/2025

Horário: das 9h às 18h (com pausa para almoço das 12h30 às 13h)

Local: Riomar Shopping, em Aracaju – no 2º piso, ao lado da loja Camicado

Estacionamento gratuito: apresente o ticket no credenciamento e retire o cupom de isenção

Público-alvo: Mulheres que querem se fortalecer, se inspirar e fazer parte de uma rede de transformação.

Você é nossa convidada especial!

Texto e foto assessoria