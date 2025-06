Beneficiários que fazem aniversário em junho têm até o dia 30 para realizar a prova de vida

Os aposentados e pensionistas do SergipePrevidência que aniversariam no mês de junho devem realizar a prova de vida até o próximo dia 30. A medida é obrigatória para a continuidade do pagamento do benefício e visa comprovar a existência do segurado, além de manter os dados cadastrais sempre atualizados.

O procedimento pode ser realizado de duas formas: digital, através do aplicativo Meu RPPS, disponível para dispositivos móveis; ou presencialmente, em qualquer agência do Banese, no horário de funcionamento das 10h às 16h. Para efetuar a prova de vida, é necessário apresentar um documento de identificação com foto (como RG ou CPF) e um comprovante de residência — em formato físico ou digital. No caso do atendimento via aplicativo, basta seguir o passo a passo informado pelo sistema.

Dúvidas ou necessidade de orientações adicionais podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento do SergipePrevidência: telefone (79) 3198-0800 (ligação ou WhatsApp) ou pelo e-mail atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br.