BENEFICIÁRIOS TÊM ATÉ 31 DE DEZEMBRO PARA REALIZAR CENSO CADASTRAL 2024 DO SERGIPEPREVIDÊNCIA

O Governo de Sergipe, por meio do SergipePrevidência, entra na reta final da campanha do Censo Cadastral 2024. A iniciativa, que se estende até 30 de dezembro para atendimento presencial e 31 de dezembro para recadastramento pelo aplicativo Meu RPPS, reafirma o compromisso do governo estadual com a modernização dos serviços e o cuidado com os aposentados e pensionistas da rede pública.

A campanha, ativa durante todo o ano, permitiu que os segurados realizassem o recadastramento no mês de seu aniversário, reforçando a organização e a acessibilidade do processo. O procedimento é essencial para a atualização da base de dados cadastrais e para a comprovação de vida, assegurando a continuidade no pagamento dos benefícios e precavendo possíveis fraudes.

Por meio do aplicativo Meu RPPS, os segurados têm a possibilidade de realizar o recadastramento de forma prática, segura e de onde estiver. Para aqueles que preferem o atendimento presencial, o SergipePrevidência segue aberto das 7h às 13h.

O diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, destacou os avanços obtidos. “A modernização dos nossos serviços reflete o cuidado pelos nossos aposentados e pensionistas. Uma forma de evitar fraudes, e que garante uma segurança maior para os beneficiários, afirmou.

Com o encerramento do prazo, os segurados que não realizarem o censo poderão ter os pagamentos suspensos, mas poderão regularizar a situação a partir de janeiro de 2025.

Foto: Ascom SergipePrevidência