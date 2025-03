Biblioteca Epiphanio Dória abre inscrições para oficina gratuita de lápis de cor

A Biblioteca Pública Epiphanio Dória está com inscrições abertas para a oficina ‘Lápis de Cor: conhecendo a técnica e suas possibilidades’, ministrada pela artista Aline Viana Tomé. A atividade é gratuita e tem o objetivo de apresentar aos participantes diferentes técnicas e possibilidades do uso do lápis de cor na produção artística.

A oficina acontece no dia 5 de abril, destinada a maiores de 18 anos, e as inscrições já estão abertas. Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico biblioteca.publica@seduc.se.gov.br.

Com duração de quatro horas, a oficina será realizada no turno da manhã, das 8h às 12h, proporcionando um espaço de aprendizado e experimentação para aqueles que desejam explorar a arte com lápis de cor. Vale lembrar que as vagas são limitadas.

A Biblioteca Pública Epiphanio Dória reforça seu compromisso com a cultura e a educação ao oferecer atividades gratuitas que incentivam a criatividade e o desenvolvimento artístico da comunidade.

Para mais informações, o interessado pode acompanhar as redes sociais da Biblioteca Pública Epiphanio Dória.