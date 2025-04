Bicho Humano apresenta ‘Por Que a Gente É Assim?’ – Uma Homenagem a Cazuza

No dia 4 de abril, data que marca o aniversário de Cazuza, o Morango’s Casa Cultural recebe o espetáculo ‘Por Que a Gente É Assim?’, um tributo especial a um dos maiores ícones da música brasileira. A banda Bicho Humano conduz essa noite inesquecível, celebrando a genialidade do poeta do rock nacional.

O show revisita a trajetória de Cazuza, um artista que marcou gerações com sua poesia visceral e sua musicalidade intensa. Do rock ao blues, passando pela bossa nova e pelo samba, sua obra explorou diferentes estilos sem perder a identidade marcante. Suas canções eram gritos de amor, contestação e liberdade, eternizados em versos como “Brasil, mostra a tua cara!” e “Ideologia, eu quero uma pra viver!”. Ao mesmo tempo, sua lírica apaixonada nos entregou declarações inesquecíveis, desde o romantismo de “Codinome Beija-Flor” até a intensidade de “Exagerado”.

Com interpretações cheias de energia e emoção, Bicho Humano promete levar o público a uma viagem musical pelas múltiplas facetas de Cazuza, revisitando sucessos que continuam ecoando no imaginário popular. Um show para sentir, reviver e celebrar o legado de um dos maiores artistas do Brasil.

Serviço:

O quê: Show ‘Por Que a Gente É Assim?’ – Homenagem a Cazuza

Quando: 4 de abril, às 20h

Onde: Morango’s Casa Cultural

Ingressos: R$30 antecipado

Venda: Via PIX (solicite a chave pelo WhatsApp (79) 98138-3594) ou pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes)

Ficha Técnica:

Alysoul – Voz

David Davvy – Violão/Guitarra

Gustavo Mustafé – Violão/Guitarra

Danyel Nanume – Percuteria

A Nosso Dom Produções se dedica à promoção da cultura sergipana, criando experiências que conectam público e artistas em momentos únicos. Com um compromisso contínuo com a valorização da música e das expressões artísticas locais, a produtora se firma como referência na realização de eventos memoráveis.

Texto e foto assessoria