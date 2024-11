Bike Check-in reúne cerca de 1.200 ciclistas em Aracaju e aquece a véspera do Ironman em Sergipe

Os 1.200 atletas inscritos no Ironman 70.3 Aracaju realizaram neste sábado (23) o bike check-in, etapa em que as bicicletas são entregues na área de transição para ficarem prontas para a competição.

Esta é a última vez que os triatletas têm acesso às suas bikes antes da prova, que ocorre neste domingo (24). O Ironman em Aracaju tem o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Estima-se que cerca de quatro mil pessoas estejam circulando na capital sergipana em função do evento.

O clima de expectativa tomou conta do local. Jéssica Moreira, triatleta de São Paulo, destacou a organização do evento e a beleza da cidade. “Estou encantada com Aracaju. O bike check-in é uma etapa importante para a logística da prova. Deixamos as bicicletas aqui posicionadas e amanhã já estará tudo pronto para a transição. Agora é só aproveitar o momento e checar os detalhes do percurso”, colocou.

Entre os destaques locais, o sergipano Rômulo Menezes, que já competiu profissionalmente e retorna ao triatlo em sua terra natal, comentou a emoção de participar. “Fazer essa prova em casa é especial. O bike check-in é bem organizado, e com 1.200 bicicletas, cada atleta precisa de um ponto de referência. No meu caso, vai ser meu capacete verde chamativo, e espero estar pedalando entre os primeiros amanhã”, afirma.

A triatleta Débora Albuquerque, de Petrolina (PE), também falou sobre a tranquilidade da etapa. “A organização está impecável. Minha bike está bem localizada, e isso já dá uma segurança para amanhã, fiz um treinão hoje, e amanhã é dia do show”, disse.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressaltou a importância do bike check-in para a prova e do evento para o estado. “O bike check-in é o momento em que a ansiedade começa a ser substituída pela concentração. É incrível ver 1.200 bicicletas reunidas, cada uma representando a história de superação de um atleta. Para Sergipe , receber o Ironman 70.3 é um orgulho, e estamos empenhados em garantir uma experiência inesquecível para todos os participantes”, destaca.

Foto: Ascom Seel