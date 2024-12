Biografia da Mariana Moura é lançada em Aracaju

O evento contou ainda com a entrega da requalificação da Praça do 17 de Março, que recebe o nome da sergipana

Foi uma noite de muita emoção o lançamento nesta quinta-feira, 19, da biografia Viva Mari no bairro 17 de março. Também foi entregue aos moradores a requalificação da praça pública Mariana Martins Moura Sousa, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju. “A obra biográfica está sendo distribuída gratuitamente com uma imersão na história de Mari. A palavra que mais identifica Mariana é doação. Ela tirava dela para dar às pessoas, ela não admitia que uma pessoa fosse tratada de uma maneira diferente de como ela tratava as pessoas. Isso foi criando uma rede em todo lugar por onde ela passava. Mas as pessoas que conviviam com ela são as que podem mais expressar o que ela representou”, afirmou o seu pai, senador Laércio Oliveira.

A obra biográfica assinada pela jornalista Monica Pinto possui forte carga emocional, conforme descrito pela própria autora que fez uma imersão na história de Mariana Moura através dos relatos obtidos por meio de entrevistas com familiares e amigos. “Todo mundo deixou os sentimentos aflorarem. E acho que isso conferiu mais beleza e verdade ao livro”, afirma.

Mariana, filha da juíza Adelaide Moura e de José Eduardo Sobral Souza, além de enteada do senador Laércio Oliveira, faleceu em 2012, aos 27 anos. O livro também possui um viés de utilidade pública. A questão do diagnóstico da Síndrome de Turner, que ela descobriu já pré-adolescente, permeia todo o livro e presta um serviço importante de esclarecimento e apoio.

“Com sua doçura, generosidade e alegria, Mariana cativava a todos à sua volta e, hoje, seu legado permanece semeando o bem através do Instituto que leva seu nome, desenvolvendo ações de valorização social para as famílias do 17 de Março”, afirmou a sua mãe, a juíza Adelaide Moura.

A PRAÇA

“A praça tem o nome de Mariana porque ela ensinou valores que todos nós temos que colocar no nosso coração. A partir dessa praça, se desenvolveu um trabalho tão bonito desenvolvido pelo Instituto Mariana Moura de atendimento à população carente. Adelaide Moura transformou dor em amor”, afirmou o prefeito Edvaldo Nogueira durante a solenidade.

A entrega da reforma do prédio e da praça do esporte e cultura Mariana Martins Moura Sousa teve investimento de R$ 2,5 milhões. O espaço foi requalificado para assegurar à população ambientes adequados ao convívio social e à prática de atividades físicas.

Edvaldo também detalhou a parceria que será formalizada com o Instituto Mariana Moura para administração da praça. “Nós já temos um convênio e agora ele será fortalecido para que o instituto continue fazendo seu trabalho solidário em prol da comunidade. Com este acordo, vamos assegurar que a praça se mantenha linda, bem cuidada e repleta de atividades. Será um espaço de muito amor e carinho para os moradores do 17 de Março”, frisou.

