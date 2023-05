Biomédicas da Unimed Sergipe participam da XVIII Jornada de Biomedicina

A Unimed Sergipe esteve presente na XVIII Jornada de Biomedicina da Universidade Tiradentes (Unit), com a apresentação da palestra “Gestão de Qualidade em laboratório clínico”, ministrada pela biomédica Kelly Gouveia, gerente das unidades diagnósticas e responsável técnica do laboratório da Unimed Sergipe; e o minicurso “Controle de Qualidade e interpretação das regras de Westgard”, ministrado por Isis César Ferreira, biomédica do Laboratório Unimed.

A instituição também foi representada pela biomédica Alice Cristina Bomfim que apresentou os artigos “Incidência de Acinetobacter baumanii resistentes a carbapanêmicos em hospital particular de Aracaju-SE nos anos de 2021 e 2022” e “Controle de Qualidade no setor de Coprologia Unimed Sergipe”, este último escrito em coautoria com a biomédica Gleice Lemos.

Os trabalhos apresentados foram elaborados a partir de pesquisas feitas pelas autoras no laboratório da Unimed Sergipe. Essa interação entre a atuação profissional e o conhecimento científico é impulsionada pela cooperativa, que valoriza a inovação e incentiva ao aperfeiçoamento dos beneficiários.

Kelly considera uma honra poder retornar à universidade onde se formou para discutir um tema tão importante, tendo como base o trabalho que desenvolve na Unimed Sergipe. “Pude falar sobre a responsabilidade do biomédico na implantação e na manutenção de um sistema de gestão de controle de qualidade em laboratório clínico. Tenho 18 anos de experiência na área, para mim foi muito importante poder transmitir esse conhecimento para as novas gerações e colegas área”, expressa.

Aperfeiçoamento constante

Alice Bomfim comenta que a ideia de desenvolver a pesquisa surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando observou uma prevalência nos casos de resistência da bactéria estudada. Para a autora, é muito importante poder envolver a atividade profissional no Laboratório Unimed com uma atividade científica que foi apresentada à comunidade acadêmica na Jornada de Biomedicina. “A pesquisa ajudou a elaborar alguns planos de ações estratégicos para o controle de infecções bacterianas multidrogas resistentes”, comenta a biomédica.

Para Gleice, a possibilidade de desenvolver pesquisas que refletem sobre a atuação profissional é um grande ganho. “No laboratório da Unimed Sergipe, entendemos a importância de entregar resultados de exames preciosos e confiáveis aos nossos pacientes, é por isso que implementamos rigorosos controles de qualidade em nosso setor de Coprologia para garantir os mais altos padrões de excelência”, destaca.

Outro ponto de destaque apresentado por Gleice é a possibilidade de poder compartilhar o conhecimento com outros profissionais da área. “Ao compartilhar nossa jornada de Controle de Qualidade, o laboratório da Unimed Sergipe contribui ainda mais para o desenvolvimento de melhores práticas na área de Coprologia, além de ajudar na melhora da precisão e a confiabilidade do diagnóstico de parasitoses. Isso pode levar a melhores resultados para os pacientes e melhorar a saúde pública”, enfatiza

Fonte e foto assessoria