Bisneto de Oscar Niemeyer realiza palestra em Aracaju no dia 23

Evento com o arquiteto e designer Paulo Niemeyer acontece nesta segunda-feira, 23 de setembro, no Teatro Tobias Barreto

Na segunda-feira, 23 de setembro, a partir das 19h30, o Teatro Tobias Barreto será palco do encerramento da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju (SADA). Durante o evento, a Editora Arte Ambiente brindará o público com uma palestra do renomado arquiteto, urbanista e designer de produtos, Paulo Niemeyer. Além do bate-papo com o único arquiteto bisneto da figura mais notória da arquitetura moderna brasileira, Oscar Niemeyer, a noite será marcada pelo lançamento da 14ª edição do Anuário Arte Ambiente e a entrega do 11º Prêmio Arte Ambiente. O evento conta com o patrocínio nacional da Villagres e o patrocínio local da Villa Select e da Oliveira Home Decor.

Os interessados em participar deste momento especial devem entrar em contato pelo WhatsApp 79 99828-9452 e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$250, que dará acesso aos três eventos. Estudante paga meia entrada (sem o anuário).

Encontro Arte Ambiente

Filho da arquiteta Ana Elisa Niemeyer, neta de um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial, Paulo Sergio Niemeyer tornou-se arquiteto em 1999, sendo o único bisneto de Oscar Niemeyer formado em Arquitetura. Nos anos iniciais de sua carreira, colaborou com o desenvolvimento de projetos com seu bisavô, como o Caminho Niemeyer em Niterói (RJ), a Torre de Natal em Natal (RN), o Auditório São Paulo no Parque do Ibirapuera em São Paulo (SP), a Sede do jornal L`Humanité-Saint-Denis na França, entre outros.

São muitas as afinidades entre Oscar e Paulo Niemeyer, a exemplo: a compreensão de que arquitetura é invenção, a procura de novas formas de comunicação visual, a preocupação em harmonizar espaços cheios e vazios. A eleição pelas curvas, torna-o o herdeiro das curvas de Niemeyer.

Em 1999, Paulo abriu o seu escritório Niemeyer Arquitetos Associados, onde também trabalhou no Memorial da América Latina com Oscar Niemeyer. Desde 2014, ele passou a desenhar e assinar diversas coleções de produtos. A partir de 2020, Paulo Niemeyer alia-se com o Studio Vetro para o 1° lançamento de revestimentos cerâmicos com seus desenhos e sua assinatura com forte apelo aos desenhos e curvas que tanto marcam a trajetória de Niemeyer.

Prêmio Arte Ambiente

A noite será marcada também pela entrega do 11º Prêmio ArteAmbiente. Uma comissão julgadora formada pelos arquitetos Antônio Caramelo (BA), Cristina Chaves (BA), Marta Manente (RS), Cris Nunes (AL), Bruno Moraes (SP) e representantes do escritório de arquitetura FGMF (SP) analisaram 43 projetos inscritos em 14 categorias, como Arquitetura Residencial; Ambientação Residencial; Ambientação Corporativa; Mostras, Vitrines e Exposições, dentre outras.

O vencedor de cada categoria será premiado com um troféu criado por Sérgio J. Matos, um dos maiores nomes do design brasileiro na atualidade.

SADA

Até o dia 23 de setembro, exposições, palestras e intervenções artísticas acontecem simultaneamente nas lojas Caderode, Desjoyaux e Cabbana, Le Vanille, Via Millano, Complementu’s, Verezza Móveis, M Depósito de Arte, JNunes Acabamentos e Iluminação, Villa Select, Colortex, Conceito Casa Planejados, Galeria Mário Brito, Fast Frame, SC Home e RioMar Aracaju.

A SADA conta com o apoio institucional da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), patrocínio do RioMar Aracaju e Villagres, e a parceria da ATM Viagens.

Sorteio

Os visitantes da Semana de Arte, Design e Arquitetura de Aracaju têm a oportunidade de participar do sorteio de um final de semana em Maceió (AL). O ganhador terá direito a duas diárias com um acompanhante no Ritz Lagoa da Anta Hotel & Spa.

Para concorrer, é preciso acessar o QR Code que está em cada loja participante. Após percorrer todo o circuito, o participante recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio pela extração da loteria federal. O resultado será divulgado no perfil da SADA no Instagram.

Faz parte do prêmio a hospedagem em apto duplo com café da manhã. Demais despesas com transporte, refeições, translado, consumo de frigobar e serviços oferecidos pelo hotel não estão no pacote. Além disso, o sorteado precisa informar à ATM Viagens, com no mínimo 30 dias de antecedência, o período que deseja utilizar.

Foto: Arquivo pessoal da artista

