Bistrô Cacique Chá lança combo do Dia dos Namorados e promoção

O mês de junho é de festa em Sergipe e ainda tem dentro do mês a comemoração do Dia dos Namorados. Entrando no clima festivo, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá está cheio de novidades, começando no dia 12, com o lançamento de drinks dobrados e do “Combo a Dois”.

“Esse combo é um almoço, à base de massas, que pode ser escolhido o molho com queijo, com carne ou frango, com uma sobremesa extra e um drink, não alcoólico, preparado com soda italiana. A intenção é permitir que os namorados possam comemorar o dia com um custo mais acessível”, informa o gerente do Cacique Chá, Alberto Correia, enfatizando que o combo será ofertado até o dia 15 de junho.

“A partir do dia 12 também lançaremos a oferta de drinks dobrados, que ficará até o final do mês. Temos mais de 20 tipos de drinks alcoólicos e não alcoólicos em nosso cardápio. Os únicos que não entram nessa promoção são os à base de café”.

As bebidas podem ser degustadas tanto no horário de almoço como também na cafeteria, que funciona de segunda à sexta, das 15h às 18h.

“Inauguramos a cafeteria há pouco tempo, para resgatar a tradição das famílias que costumavam vir ao Cacique Chá, tomar um chá ou café, no final de tarde. Como ficamos próximos da Catedral Metropolitana, era muito comum as pessoas assistirem à missa e depois virem conversar com os amigos e familiares aqui no Bistrô”.

A cafeteria disponibiliza cafés preparados com grãos de diferentes tipos, provenientes de várias regiões brasileiras.

“Temos a bebida preparada quente e gelada, e ainda drinks à base de café que podem ser apreciados nos finais de tarde, aqui o no ambiente do Cacique Chá. O cliente pode experimentar os diferentes sabores dos cafés que são produzidos no Brasil”.

Alberto ressalta ainda que, como ambiente pedagógico, a cafeteria auxilia os alunos a aprenderem sobre como preparar bebidas à base de café.

“A partir do próximo semestre, pretendemos oferecer cursos de capacitação de atendente de cafeteria e de barista”, disse Alberto Correia, ressaltando que no segundo semestre, será colocada em prática o projeto “Tarde Literária do Cacique”.

“O prédio abriga o Memorial de Jenner Augusto, um artista plástico cujos trabalhos são referências da pintura moderna e retratam a cultura sergipana. Então, vamos promover toda primeira sexta-feira de cada mês, a tarde literária, convidando artistas, músicos, escritores, todos os envolvidos com a cultura sergipana, para valorizarmos o espaço, que sempre foi um ambiente frequentado por esse público”.

