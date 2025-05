Bita celebra o Dia das Mães com as famílias no Shopping Jardins em Aracaju

Hora do Carinho com o personagem de bigode laranja acontece neste fim de semana, 10 e 11 de maio, no Shopping Jardins

Este fim de semana será de muita música, diversão e afeto no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Nos dias 10 e 11 de maio, às 17h, o personagem Bita celebra o amor entre mães e filhos com um Meet & Greet especial. Inspirada no clipe “Recadinho para a Mamãe”, a Hora do Carinho terá como tema “Debaixo das suas asas é o melhor lugar do mundo”.

Serão sessões exclusivas para 25 famílias, que já podem reservar seus ingressos pelo aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS) e viver uma tarde inesquecível, com muita recreação, atividades para colorir, canções emocionantes do Mundo Bita e momentos mágicos de interação com os personagens.

O ingresso tem o valor de R$50, com preço promocional de R$30 para clientes cadastrados no Shopping Jardins App. Cada família participante ganhará um voucher de R$30 para usar no Parque Brincar de Música, também em cartaz no shopping.

Brincar de Música

Até este domingo, 11 de maio, as meninas e os meninos têm a oportunidade de curtir mais de 30 atividades planejadas para encantar, ensinar e inspirar, em cenários das famosas músicas do amigão de bigode laranja, como a amada Fazendinha e o divertido Fundo do Mar, incluindo uma área exclusiva destinada aos fãs bebês de até 2 anos. O parque Brincar de Música está instalado na Praça de Eventos Ipê, funcionando das 9h às 22h até sábado e, das 12h às 20h, no domingo. Os ingressos têm valores a partir de R$40 para 30 minutos de diversão.

Hora do Carinho

O quê? Encontro com o personagem Bita com recreação, atividades para colorir, canções emocionantes do Mundo Bita e interação com os personagens.

Quando? Sábado e domingo, 10 e 11 de maio de 2025, às 17h.

Onde? Jardim de inverno do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$50, com valor promocional de R$30 para pessoas cadastradas no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS). Cada família ganha voucher de R$30 para o parque Brincar de Música.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação