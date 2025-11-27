Black Friday altera o horário de funcionamento dos shoppings em Aracaju

Liquidação ocorre de 28 a 30 de novembro e RioMar Aracaju e Shopping Jardins

O mês de novembro consolidou-se como um dos mais aguardados pelo consumidor brasileiro. Com a proximidade das festas de fim de ano, o público aproveita a temporada de promoções para antecipar presentes, planejar compras e economizar. Nos shoppings RioMar Aracaju e Jardins, a Black Friday acontece de sexta-feira a domingo, 28 a 30 de novembro, oferecendo descontos de até 70% em diversos segmentos.

Ao longo dos três dias de campanha, o público encontrará ofertas em moda, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, decoração, utilidades domésticas, beleza, perfumaria, gastronomia e serviços. A liquidação, já tradicional no calendário dos dois centros de compras, reforça a praticidade de garantir os itens de Natal e Réveillon com valores reduzidos e benefícios exclusivos.

Smart TV Samsung 32 polegadas por R$999,90 no Magazine Luiza; itens selecionados com até 50% de desconto na Arezzo; descontos progressivos que chegam a 40% na Dress To; roupas infantis com até 70% de desconto na Tip Top; moda e acessórios masculinos com até 70% de desconto na Reserva e até 50% de desconto na Mitchell; panetone La Creme de R$89,99 por R$69,99 na Cacau Show; joias e relógios selecionados com até 50% de desconto na Vivara; produtos com até 70% na Baggagio, Polishop e Ótica Grandvision são algumas das oportunidades.

Horário ampliado

Oferecendo ainda mais praticidade durante a Black Friday, os empreendimentos vão ampliar o horário de funcionamento nesta sexta-feira, 28 de novembro.

RioMar

Americanas e hipermercados GBarbosa: 7h às 23h;

Le Biscuit: 7h às 22h;

Freitas: 8h às 22h;

Demais lojas, operações de lazer e alimentação: 9h às 22h.

Shopping Jardins

Americanas, Le Biscuit, Casas Bahia e Magazine Luiza: 6h às 22h;

Hipermercado GBarbosa: 6h às 23h;

Demais lojas, operações de lazer e alimentação: 9h às 22h.

Além das ofertas, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins disponibilizam funcionalidades em seus aplicativos oficiais, que permitem ao cliente conferir a programação de eventos, horários de funcionamento, pagar o estacionamento, acessar conteúdos exclusivos e otimizar toda a experiência de visita.

Presentes de Natal

A Black Friday se firmou como um marco estratégico para o setor varejista. Segundo estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), realizado em parceria com a Offerwise, 70% dos brasileiros utilizam o período para comprar presentes de Natal. Entre esses consumidores, 24% sempre antecipam parte ou todas as compras, enquanto 45% aproveitam algumas promoções.

Para o presidente da CNDL, José César da Costa, o movimento reforça a importância da data no comportamento de consumo.

“A Black Friday transformou o calendário de compras natalinas no Brasil. O evento é agora um alicerce fundamental para o comércio, atuando como um poderoso motor de vendas que beneficia o consumidor com descontos e o varejo com aumento expressivo na movimentação e no tráfego de clientes”, destaca.

O levantamento indica ainda que 31% dos entrevistados gastam menos no Natal, justamente por anteciparem aquisições com desconto; 23% mantêm o mesmo gasto e 21% acabam comprando mais itens. A pesquisa foi realizada nas 27 capitais do país, com homens e mulheres acima de 18 anos, de todas as classes sociais.

Foto: Arquivo JCPM – Lotti+Caldas Comunicação