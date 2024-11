Black Friday no Bob’s terá promoção de “Compre 1 e leve 2” e parceria com iFood

Bob’s Week acontece de 25 e 29 de novembro; clientes Bob’s Fã terão acesso a promoções especiais e descontos imperdíveis no período

A semana da Black Friday é um dos momentos mais aguardados pelos brasileiros. Para deixá-la ainda mais saborosa, o Bob’s lança a Bob’s Week, que entre os dias 25 e 29 de novembro, terá a promoção “Compre 1 e leve 2”, em que o cliente poderá comprar uma das ofertas de sanduíches ou sobremesas, e levar outro item igual gratuitamente.

Além disso, a marca conta com uma parceria de ofertas com o iFood durante o mês de novembro. “A Black Friday é uma data importante para nós, e neste ano dobramos as vantagens para os clientes. Preparamos uma semana inteira de ofertas imperdíveis para que todos possam escolher entre os favoritos e aproveitar ao máximo a experiência”, destaca Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s.

Para participar da Bob’s Week é só se cadastrar no aplicativo do Bob’s e virar um Bob’s Fã. As ofertas serão limitadas a um CPF, e poderão ser efetuadas pelo aplicativo de delivery Chama o Bob’s que atende todo o Brasil ou nas lojas físicas. A promoção possui cupons limitados.

Confira os detalhes: *Ofertas Bob’s Week:*

Segunda-feira (25): Chicken Crispy em dobro Terça-feira (26): Bob’s Max (sabores clássicos) em dobro

Quarta-feira (27): Casquinha em dobro

Quinta-feira (28): Shakes Clássicos ou BoBis em dobro

Sexta-feira (29): Baconzudos em dobro

Além disso, a primeira rede de fast food e de franquia do setor do Brasil, terá uma parceria de ofertas com o iFood, às quartas e quintas-feiras de novembro, e promoção especial para o dia oficial da Black Friday, comemorado no dia 29 de novembro. A promoção possui cupons limitados.

Confira os detalhes: Ofertas com o iFood em novembro:

Quarta-feira: Milk Shake (clássicos) 300 ml e Big Bob em dobro •

Quinta-feira: 50% off no sundae e 35% off no Cheddar Australiano para quem é Clube Ifood •

No dia da Black Friday, sobremesas e sanduíches a partir de R$0,99

Fonte e foto assessoria