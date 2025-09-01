Blitz Cultural celebrará 20 anos do Grupo Boca de Cena com show de Chico César

Cantor e compositor paraibano se apresentará no dia 19/09 na Praça Osvaldo Mendonça, no Bugio. Programação contará também com a participação de diversos artistas sergipanos.

O cantor e compositor Chico César fará show público em Aracaju no dia 19 de setembro na programação da 12ª Blitz Cultural, realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena em comemoração aos 20 anos da companhia sergipana. A mostra de cultura acontecerá de 11 a 20 deste mês, e contará com debates, oficinas e apresentações artísticas em escolas, na sede do coletivo e na Praça Osvaldo Mendonça, no Bugio, local onde o artista paraibano se apresentará. Toda a programação do evento é gratuita.

Na programação do festival, o público poderá ainda assistir a espetáculos teatrais e circenses, e shows musicais de diversos artistas e grupos sergipanos. Entre elas e eles estão Anne Samara, Banda Donali, Grupo Boca de Cena, Companhia Hecta, Companhia Saurus, Companhia Trupe Kadabra, Diane Veloso, Felipe Mascarello, Leandro Handel, Pérola Lavinny, Quadrilha Junina Alegria de Viver, Rita Maia, Rômulo Aquino e Banda R-JAN, e Samba da Gente.

“O Boca de Cena chega aos 20 anos de existência como uma referência de espaço aberto ao encontro e à confluências das artes e de artistas sergipanos, tanto apresentando os nossos trabalhos, como formando atores e atrizes, e difundindo a cultura do nosso estado. Para celebrar essa trajetória de muita dedicação e resistência, teremos mais edição da Blitz Cultural, dessa vez com a participação do grande Chico César, que vem nos prestigiar”, afirma o diretor do Boca de Cena, Rogério Alves.

Artes cênicas em debate

As atividades da 12ª Blitz Cultural começarão no dia 11 deste mês com uma mesa de debate intitulada “Trabalho, mercado e afeto: os atravessamentos do ofício do ator no século XXI. Uma reflexão sobre as condições de trabalho, saúde mental, vínculos coletivos e sustentabilidade da carreira artística”.

A mesa temática terá a participação das atrizes Lidhiane Lima, Lina Regina e Rita Maia, além da atriz e representante do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Sergipe (Sated/SE), Paula Auday, e da professora do Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Olívia Camboim. A mediação será da dramaturga, escritora e diretora Euler Lopes.

Uma segunda mesa de debates acontecerá no dia 19 de setembro, com o tema “Teatro sergipano no século XXI: perspectivas, mudanças e retrocessos na última década”. As reflexões serão provocadas pelos artistas Augusto Barreto, Diane Veloso, Tinho Torquato, e contará também com a participação do ator, diretor e representante do Sated/SE, Ivo Adnil, e do professor do Departamento de Teatro da UFS, Carlos Alberto. A mediação será de Euler Lopes.

Espetáculos teatrais e shows

O Laboratório Cênico PARK será apresentado nos dias 17 e 18 de setembro na sede do Grupo Boca de Cena, no Bugio, sempre às 20h. O laboratório experimental tem a dramaturgia e direção de Euler Lopes, produção geral de Rogério Alves, e apresenta seis cenas curtas que acontecem de forma simultânea. O público pode assistir a cenas de três artistas por noite.

Na sexta-feira, 19, na Praça Osvaldo Mendonça, no Bugio, às 17h, o Grupo Boca de Cena encenará o espetáculo “Os Cavaleiros da Triste Figura”, livremente inspirado em Dom Quixote de La Mancha, obra clássica de Miguel de Cervantes. Na peça, um grupo de atores insiste e resiste para contar suas histórias, que têm em comum, entre lutas, loucuras e delírios, um desejo excêntrico comum cada vez mais desacreditado: transformar o mundo.

Ainda na sexta-feira,19, no mesmo local, serão realizados a segunda mesa de debates, e o show do cantor e compositor Chico César, que trará para Aracaju o show “Aos Vivos – 30 anos”, em voz e violão.

No sábado, 20, a partir das 16h30, o público poderá conferir os shows musicais de Rômulo Aquino e Banda Donali, e a apresentação da Quadrilha Junina Alegria de Viver também na Praça Osvaldo Mendonça. Na sequência, o Boca de Cena apresentará o espetáculo “Remundados”, peça que é fruto de uma pesquisa artística realizada a partir da expressão “Remundar”, poeticamente encenada como lançar no mundo sementes dos existires de gentes varridas da história para que possam renascer.

No mesmo dia, o encerramento da programação da 12ª Blitz Cultural ficará com a banda Samba da Gente, que subirá ao palco a partir das 20h30.

Blitz Cultural nas escolas

Como de costume, as atividades da Blitz Cultural também serão realizadas em escolas públicas da rede municipal e estadual da capital sergipana. Na quarta-feira, 17, às 10h, a Companhia Saurus de Circo se apresentará na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Manoel Bonfim. No mesmo dia, às 14h, os estudantes do centro de ensino poderão participar da oficina de dança “Poéticas do Corpo”, conduzida pelo bailarino, professor e pesquisador Ybine Dias.

Na quinta-feira, 18, os alunos do Colégio Estadual Francisco Rosa terão a oportunidade de assistir ao espetáculo SANKOFA, da Companhia Hecta. Na parte da tarde, o professor Ybine Dias ministrará a oficina de dança Poéticas do Corpo, desta vez para os estudantes da EMEF Oviêdo Teixeira, no bairro São Carlos.

Na sexta-feira, 19, no turno da manhã, o Colégio Estadual Francisco Rosa receberá uma oficina de teatro conduzida pelo ator Tinho Torquato. Já os estudantes da EMEF Oviêdo Teixeira poderão se divertir com o espetáculo “Três palhaças e um picadeiro”, da Companhia Trupe Kadabra.

PROGRAMAÇÃO DA 12ª BLITZ CULTURAL

11/09 (QUINTA-FEIRA)

19h – Mesa de debate: “Trabalho, mercado e afeto: os atravessamentos do ofício do ator no século XXI. Uma reflexão sobre as condições de trabalho, saúde mental, vínculos coletivos e sustentabilidade da carreira artística”

Local: Sede do Grupo Teatral Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

17/09 (QUARTA-FEIRA)

10h – Apresentação da Companhia Saurus

Local: EMEF Manoel Bonfim (Bugio)

14h – Oficina de dança Poéticas do Corpo, com Ybine Dias

Local: EMEF Manoel Bonfim (Bugio)

20h – Laboratório Cênico PARK

Local: Sede do Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

18/09 (QUINTA-FEIRA)

10h – Espetáculo SANKOFA, da Companhia Hecta

Local: Colégio Estadual Francisco Rosa

16h – Oficina de dança Poéticas do Corpo, com Ybine Dias

Local: EMEF Oviêdo Teixeira (São Carlos)

20h – Laboratório Cênico PARK

Local: Sede do Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

19/09 (SEXTA-FEIRA)

9h – Oficina de teatro, com Tinho Torquato

Local: Colégio Estadual Francisco Rosa

10h – Espetáculo “Três palhaças e um picadeiro”, da Companhia Trupe Kadabra

Local: EMEF Oviêdo Teixeira (São Carlos)

17h – Espetáculo teatral “Os Cavaleiros da Triste Figura”, do Grupo Boca de Cena

Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

18h – Mesa de debates: “Teatro sergipano no século XXI: perspectivas, mudanças e retrocessos na última década”, com Lidhiane Lima, Lina Regina, Rita Maia e Euler Lopes.

Local: Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

20h – Show “Aos Vivos – 30 anos”, de Chico César

Local: Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

20/09 (SÁBADO)

16h30 – Show musical de Rômulo Aquino e Banda R-JAN

17h10 – Apresentação da Quadrilha Junina Alegria de Viver

18h30 – Show da Banda Donali

19h30 – Espetáculo Teatral “Remundados”, do Grupo Boca de Cena

20h30 – Show da banda Samba da Gente

Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

