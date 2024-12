Blitz Cultural começa quinta-feira, 19, com teatro e shows gratuitos

Programação da 10ª edição do projeto vai até o sábado, 21, e traz para Aracaju, pela primeira vez, o show da cantora Ellen Oléria.

A programação da Blitz Cultural, edição de Natal, começa nesta quinta-feira, 19, com a apresentação do Laboratório PARK, projeto teatral formado por seis experimentos cênicos que acontecem de forma simultânea em cenários diferentes dentro do mesmo espaço, a sede do Grupo de Teatro Boca de Cena, localizada no bairro Bugio, na zona Norte de Aracaju. O espetáculo voltará a acontecer na sexta-feira, 20, no mesmo local.

No sábado, 21, o palco será a praça Osvaldo Mendonça, no final de linha do Bugio. Lá, o público poderá conferir as apresentações dos espetáculos “Os Cavaleiros da Triste Figura” e “Remundados”, ambos do Grupo Boca de Cena, e os shows do grupo sergipano Descidão dos Quilombolas e da cantora Ellen Oléria, que se apresentará pela primeira vez em Aracaju e terá as participações dos músicos Alex Sant’Anna e Lari Lima. A atriz e apresentadora, Anne Samara, fará o comando da noite.

Além disso, também no sábado, acontecerá o bate papo “Na praça com Quésia Souza: cultura e arte como ferramentas de resistência”, no qual a atriz e comunicadora conduzirá o debate sobre temas LGBTQIAPN+, com as participações da deputada estadual Linda Brasil; da suplente de vereadora por Aracaju e ex-presidente do CONLGBT-SE, Silvânia Mãozinha; e da escritora e dramaturga, Euler Lopes.

Encontro de artistas sergipanos

Após o sucesso de público na estreia, o Laboratório Cênico PARK volta à sede do Boca de Cena para mais duas apresentações. Com dramaturgia e orientação cênica de Euler Lopes, o projeto foi criado para promover a vivência e a troca entre profissionais da cena artística sergipana, criando um espaço para compartilhamento e experimentação.

Os seis atos cênicos que compõem PARK se unem pela busca ou encontro existencial dos personagens a partir de acontecimentos ou experiências vividas ou imaginadas. A cada noite de apresentação, o público pode escolher e assistir a três cenas. Participam do Laboratório os atores Anne Samara, Diane Veloso, Leandro Handel, Pérola Lavinny, Rita Maia e Felipe Mascarello. A produção geral e a assistência de orientação cênica são de Rogério Alves.

Música na Praça

A cantora Ellen Oléria, que se apresentará pela 1ª vez em Aracaju, tem uma carreira nacional e internacional de mais de 20 anos e acumula diversos prêmios em festivais, além de quatro discos lançados. Ela também foi a grande vencedora da 1ª edição do reality show The Voice Brasil, da TV Globo.

Expressão carnavalesca de protesto contra a discriminação racial, o grupo sergipano Descidão dos Quilombola, nascido no bairro Getúlio Vargas, canta a força do samba-reggae também para valorizar e celebrar a cultura e a história africana.

Blitz Cultural

A Blitz Cultural é um projeto realizado pelo Grupo Teatral Boca de Cena e chega agora a sua 10ª edição, com quatro edições realizadas ao longo de 2024. A iniciativa visa levar apresentações artísticas e culturais, de forma gratuita, para a população.

Mais informações sobre os espetáculos e a programação podem ser obtidas no perfil do Instagram @grupobocadecena .

PROGRAMAÇÃO

19 de dezembro (quinta-feira)

Laboratório Cênico PARK

Horário: 20h

Local: Sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

20 de dezembro (sexta-feira)

Laboratório Cênico PARK

Horário: 20h

Local: Sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

21 de dezembro (sábado)

16h30 – Espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura, do Grupo Teatral Boca de Cena

17h30 – Na Praça com Quésia Souza – Cultura e Arte como Ferramenta de Resistência, com as participações de Linda Brasil, Silvânia Mãozinha e Euler Lopes

18h30 – Show do Descidão dos Quilombolas

19h30 – Espetáculo Remundados, do Grupo Teatral Boca de Cena

20h30 – Show de Ellen Oléria, com as participações de Alex Sant’Anna e Lari Lima

Local: Praça Osvaldo Mendonça – Final de linha do Bugio

Texto e foto: Circular Cultura | Assessoria de Imprensa