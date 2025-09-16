Blitz Cultural segue esta semana com show de Chico César na programação

Após início na última semana, mostra de cultura realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena volta nesta terça-feira, 16, também com participação de diversos artistas sergipanos.

A programação da 12ª Blitz Cultural será retomada nesta terça-feira, 16, e entre as apresentações da semana acontecerá o show do compositor e cantor paraibano, Chico César, que subirá ao palco da Praça Oswaldo Mendonça, no Bugio, na sexta-feira, 19. A mostra cultural é realizada pelo grupo de teatro sergipano Boca de Cena, sempre com entrada gratuita e aberta ao público.

As atividades desta semana voltam hoje, 16, com o início das oficinas e apresentações de dança, teatro e circo em escolas da rede pública estadual e municipal de ensino dos bairros Bugio e São Carlos. As ações são voltadas para estudantes, professores e servidores das unidades de ensino contempladas, e acontecerão até sexta-feira, 19.

Já na quarta e quinta-feira, 17 e 18, o público poderá assistir a apresentações do Laboratório Cênico PARK, projeto experimental no qual seis atores sergipanos apresentam cenas curtas de forma simultânea, em espaços separados, porém conectados, dentro da sede do Grupo Boca de Cena. A cada exibição, os participantes podem assistir a três cenas. A dramaturgia e direção é de Euler Lopes, com produção geral de Rogério Alves.

Nas noites de sexta, 19, e sábado, 20, a Praça Vereador Osvaldo Mendonça, no Bugio, será mais uma vez o grande palco das atividades da Blitz Cultural, e receberá apresentações de teatro, shows musicais e uma mesa de debates sobre as artes cênicas sergipanas no século XXI. Entre os artistas e grupos participantes estão o próprio Boca de Cena, com os espetáculos teatrais “Os Cavaleiros da Triste Figura” e “Remundados”; e Rômulo Aquino e Banda R-JAN, banda Donali, Quadrilha Junina Alegria de Viver, Pagode do WL, além de Chico César (confira a programação completa no final da matéria).

A Blitz Cultural é um dos principais projetos sociais realizados pelo Grupo Teatral Boca de Cena, e tem como objetivo convidar as pessoas a “Parar, Pensar e Refletir” através da arte. Iniciado em 2014, o projeto chega a sua 12ª edição e este ano celebra os 20 anos do Boca Cena. Esta será a segunda vez que a mostra de cultura contará com o show de um artista de alcance nacional e internacional, sendo que a primeira foi a cantora e compositora Ellen Oléria, que se apresentou em dezembro do ano passado.

“O Boca de Cena celebra seus 20 anos do jeito que mais gosta, em profunda conexão com a nossa comunidade e festejando com muita arte. Duas décadas de resistência, mas sempre acreditando na utopia de democratizar e fazer arte para e com o nosso povo. Em 2025, temos ainda mais motivos para celebrar: realizamos um intercâmbio cênico internacional, na Bolívia; fruto disso, estamos finalizando o novo espetáculo Brabo; iniciamos uma oficina semestral de formação de novos atores; e agora teremos a presença do grande e magnífico Chico César na nossa Blitz Cultural. É muita alegria”, salienta o diretor da companhia, Rogério Alves.

Programação da 12ª Blitz Cultural

As atividades da 12ª edição da Blitz Cultural começaram na última quinta-feira, 11, com a realização da mesa de debate “Trabalho, mercado e afeto: os atravessamentos do ofício do ator no século XXI. Uma reflexão sobre as condições de trabalho, saúde mental, vínculos coletivos e sustentabilidade da carreira artística”, que contou com a participação de Euler Lopes, Lidhiane Lima, Lina Regina, Paula Auday, Rita Maia e Olívia Camboim.

Confira abaixo a programação da mostra de cultura nesta semana:

16/09 (TERÇA-FEIRA)

8h – Oficina de dança Poéticas do Corpo, com Ybine Dias

Local: EMEF Manoel Bonfim (Bugio)

16h- Apresentação da Companhia Saurus

Local: EMEF Manoel Bonfim (Bugio)

17/09 (QUARTA-FEIRA)

20h – Laboratório Cênico PARK

Local: Sede do Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

18/09 (QUINTA-FEIRA)

10h – Espetáculo SANKOFA, da Companhia Hecta

Local: Colégio Estadual Francisco Rosa (Bugio)

16h – Oficina de dança Poéticas do Corpo, com Ybine Dias

Local: EMEF Oviêdo Teixeira (São Carlos)

20h – Laboratório Cênico PARK

Local: Sede do Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

19/09 (SEXTA-FEIRA)

9h – Oficina de teatro, com Tinho Torquato

Local: Colégio Estadual Francisco Rosa

10h – Espetáculo “Três palhaças e um picadeiro”, da Companhia Trupe Kadabra

Local: EMEF Oviêdo Teixeira (São Carlos)

17h – Espetáculo teatral “Os Cavaleiros da Triste Figura”, do Grupo Boca de Cena

Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

18h – Mesa de debates: “Teatro sergipano no século XXI: perspectivas, mudanças e retrocessos na última década”, com Augusto Barreto, Diane Veloso, Tinho Torquato ,Ivo Adnil, Carlos Alberto, e Euler Lopes.

Local: Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

20h – Show “Aos Vivos – 30 anos”, de Chico César

Local: Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

20/09 (SÁBADO)

16h30 – Show musical de Rômulo Aquino e Banda R-JAN

17h10 – Apresentação da Quadrilha Junina Alegria de Viver

18h30 – Show da Banda Donali

19h30 – Espetáculo Teatral “Remundados”, do Grupo Boca de Cena

20h30 – Show do Pagode do WL

Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

