Blitz Cultural traz para Aracaju show de Chico César nesta sexta-feira

Cantor paraibano apresenta o show “Aos Vivos”, ainda inédito em Sergipe. Mostra de cultura realizada pelo Grupo Boca de Cena vai até sábado, 20, com a participação de diversos artistas sergipanos.

O cantor e compositor paraibano Chico César apresenta nesta sexta-feira, 19, pela primeira vez em Aracaju, o show “Aos Vivos – 30 anos”. A apresentação está em turnê pelo Brasil e celebra três décadas do disco que alçou o artista à fama nacional e se tornou um clássico da música brasileira. O evento acontece na Praça Osvaldo Mendonça, no Bugio, na programação da 12ª Blitz Cultural, com início às 17h. Realizada pelo Grupo Teatral Boca de Cena desde o dia 11 deste mês, a mostra de cultura vai até o sábado, 20.

Além de curtir e se embalar com as canções de Chico César, na sexta-feira, 19, o público poderá assistir ao espetáculo teatral “Os Cavaleiros da Triste Figura”, do Grupo Boca de Cena, e participar de uma mesa de debates sobre o “Teatro sergipano no século XXI”, com as participações de Augusto Barreto, Diane Veloso, Euler Lopes, Tinho Torquato, Ivo Adnil (Sated/SE), e do professor do Departamento de Teatro da UFS, Carlos Alberto.

Já no sábado, 20, a programação começa mais cedo, às 16h30, com o show de Rômulo Aquino e Banda R-JAN, seguido pela Quadrilha Junina Alegria de Viver, Banda Donali, o espetáculo “Remundados”, do Boca de Cena, e o Pagode do WL.

Segundo o diretor do Boca de Cena, Rogério Alves, uma segunda etapa da 12ª Blitz Cultural acontecerá em outubro. “Tem muito mais coisa boa vindo por aí, e teremos até um convidado internacional para se somar e trocar experiências com os artistas sergipanos. Em breve, divulgaremos. Aguardem!”, afirma.

Desde que começou no dia 11 de setembro, a 12ª Blitz Cultural já levou também oficinas e apresentações de dança, teatro e circo para escolas públicas das redes municipal e estadual de ensino, bem como realizou uma mesa de debate sobre o trabalho do ator no século XXI e apresentou o Laboratório Cênico PARK.

Aos Vivos – 30 anos

Até 1995, Chico César era conhecido apenas em João Pessoa, em alguns festivais de música do país e na “cena” considerada cult e underground da noite da capital paulista, onde então passara a residir em busca de novas oportunidades profissionais. Neste ano, ele lançou o seu álbum de estreia “Aos Vivos” e ganhou a crítica e o grande público do país.

O disco, considerado pelos críticos uma obra-prima da música brasileira, conta com diversas canções que hoje integram o panteão dos clássicos do cancioneiro popular e estão na boca de milhares de brasileiros, mesmo com criações elaboradas e letras engajadas.

Entre as músicas do álbum estão “Beradêro”, os dois grandes sucessos “Mama África” e “À Primeira Vista”, “Saharienne”, “Mulher Eu Sei”, “Clandestino”, “Benazir”; além de parcerias e interpretações de outros artistas, como em “Paraíba”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, e “Alma não tem cor”, de André Abujamra. Isso sem falar nas participações de Lenine e Lanny Gordin.

No palco da Praça Osvaldo Mendonça, no final de linha do Bugio, na Zona Norte de Aracaju, Chico César cantará na íntegra o icônico trabalho, além de outros sucessos da carreira. Nesta celebração dos 30 anos de “Aos Vivos”, o artista fará como no álbum: um show de voz e violão.

Sobre a Blitz Cultural

Criada em 2014, a Blitz Cultural chega à 12ª edição celebrando os 20 anos do Grupo Teatral Boca de Cena. O principal projeto social da companhia sergipana propõe convidar o público a “parar, pensar e refletir” por meio da arte, com todas as atividades gratuitas e abertas à comunidade.

PROGRAMAÇÃO DA 12ª BLITZ CULTURAL NA SEXTA, 19, E SÁBADO, 20

19/09 (SEXTA-FEIRA)

Atividades em escolas públicas

9h – Oficina de teatro, com Tinho Torquato

Colégio Estadual Francisco Rosa

10h – Espetáculo “Três palhaças e um picadeiro”, da Companhia Trupe Kadabra

EMEF Oviêdo Teixeira (São Carlos)

Atividades na Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

17h – Espetáculo teatral “Os Cavaleiros da Triste Figura”, do Grupo Boca de Cena

18h – Mesa de debates: “Teatro sergipano no século XXI: perspectivas, mudanças e retrocessos na última década”

20h – Show “Aos Vivos – 30 anos”, de Chico César

20/09 (SÁBADO)

16h30 – Show musical de Rômulo Aquino e Banda R-JAN

17h10 – Apresentação da Quadrilha Junina Alegria de Viver

18h30 – Show da Banda Donali

19h30 – Espetáculo Teatral “Remundados”, do Grupo Boca de Cena

20h30 – Show do Pagode do WL

Local: Praça Osvaldo Mendonça – Bugio

