Bloco Caranguejo Elétrico celebrará 30 anos ao som de Armandinho, Dodô e Osmar

O Bloco Caranguejo Elétrico, um dos mais tradicionais de Aracaju, celebrará 30 anos de história com um desfile especial no domingo, dia 16 de novembro, no Pré-Caju 2025, na Orla de Atalaia. Armandinho, Dodô e Osmar comandarão o cortejo, que promete resgatar as origens do carnaval baiano, celebrando os 40 anos do Axé Music e dos 75 anos do primeiro trio elétrico. A organização é da Villela Produções, empresa sergipana reconhecida pela realização de grandes projetos culturais e pela conexão de Sergipe com os principais circuitos artísticos do país.

Gratuito, sem cordas e com ala acessível a pessoas com deficiência, o Caranguejo Elétrico mantém-se como um dos espaços mais democráticos do Pré-Caju. Criado em 1995, pelo ator e produtor cultural Antônio Leite, o bloco nasceu com o propósito de conscientizar sobre a preservação dos manguezais e do caranguejo-uçá, símbolo cultural e gastronômico de Sergipe. Ao longo das três décadas, consolidou-se como uma das principais manifestações culturais do estado, unindo consciência ambiental, inclusão social e alegria popular.

Pelo segundo ano consecutivo, o Caranguejo Elétrico será puxado pelo trio da Eneva, um caminhão 100% ecológico, movido a gás natural liquefeito (GNL). A tecnologia permite a redução de até 20% nas emissões de dióxido de carbono (CO2) e diminui o lançamento de partículas poluentes na atmosfera, reforçando o compromisso do bloco com a sustentabilidade e a inovação.

O Caranguejo Elétrico 2025 conta com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e integra a programação oficial do Pré-Caju 2025, que acontece de 14 a 16 de novembro, em um circuito de quatro quilômetros entre a Passarela do Caranguejo e a Avenida Santos Dumont.

Serviço

Evento: Bloco Ecológico Caranguejo Elétrico – 30 anos no Pré-Caju 2025

Data: Domingo, 16 de novembro de 2025

Local: Orla da Atalaia – Aracaju/SE

Atrações: Armandinho, Dodô e Osmar

Acesso: Gratuito e sem cordas

Apresentação: Ministério da Cultura e Eneva

Realização: Villela Produções

Texto e foto NV Assessoria