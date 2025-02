Bloco carnavalesco leva mensagem de combate à violência contra crianças e adolescentes

O Serviço de Projetos Escolares para os Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Educação (Sepedh/Seed) aproveitou o momento festivo do bloquinho de Carnaval da Seed para reforçar campanhas de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes e mulheres. A iniciativa, intitulada ‘Unidos pela Proteção de Crianças e Adolescentes’, foi realizada na manhã desta quinta-feira, 27, e busca conscientizar os servidores e a comunidade sobre a cultura da paz e a importância da denúncia em casos de violência.

A ação conta com o apoio do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes, que disponibilizou camisetas da campanha ‘Faça Bonito’, além de materiais informativos, como adesivos e abanos. Já a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) contribuiu com materiais da campanha ‘Não é Não’, alertando sobre o ciclo da violência contra a mulher.

Para a chefe do Serviço de Direitos Humanos da Seed, Adriane Damascena, abordar essa temática é fundamental para a proteção de crianças, adolescentes e mulheres. “Nós, do Serviço de Direitos Humanos, temos como prioridade garantir a proteção de crianças e adolescentes. Hoje, vivemos um momento de celebração e aproveitamos essa oportunidade para divulgar nossa campanha de proteção e combate à violência”, destaca.

O Serviço de Projetos Escolares para os Direitos Humanos da Seed atua ao longo do ano com projetos voltados à proteção e ao acolhimento nas escolas, promovendo atividades de conscientização e incentivo à cultura da paz. A participação no bloquinho de Carnaval reforça esse compromisso, utilizando a festividade como um espaço para disseminar informações essenciais sobre os direitos de crianças, adolescentes e mulheres.

Foto: Ascom Seed