Bloco da Inclusão leva alegria e representatividade às ruas de Aracaju,no domingo

No próximo domingo, 2 de março, o bairro Bugio, em Aracaju, será palco de uma grande celebração de diversidade e respeito: o Bloco da Inclusão. A partir das 15h, o evento promete muita animação e conscientização, reunindo pessoas com e sem deficiência em um verdadeiro carnaval de representatividade.

A entrega das pulseiras de acesso começa na nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, no Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Sergipe (Conser), localizado no Edifício Maria Feliciana, 3º andar.

O Bloco da Inclusão é uma realização da Associação Sergipana de Pessoas com Deficiência (ASSOD) e conta com o apoio do Conser, da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), da Prefeitura de Aracaju e parceiros locais.

Mais do que uma festa, o evento é um ato de visibilidade e luta pela inclusão social, promovendo a participação de todos em um ambiente de respeito e celebração. A expectativa é que o bloco reúna uma multidão em clima de alegria e união, reforçando a importância da acessibilidade e da valorização das diferenças.

Então, prepare a fantasia, o sorriso e a energia positiva! O Bloco da Inclusão espera por você no Bugio para fazer deste carnaval um momento inesquecível de diversidade e amor ao próximo.

Fonte: Assessoria