Bloco Inclua Eu é destaque em sua primeira edição no carnaval em Aracaju

O bloco de carnaval Inclua Eu desfilou pelas ruas do bairro Suíssa na tarde deste sábado, 1, levando a alegria do carnaval para várias pessoas com deficiência (PcD). Esta é uma iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), que busca garantir a inclusão, acessibilidade e diversão para todos durante as festividades.

A concentração iniciou na Avenida Edézio Vieira de Melo e seguiu até a Praça da Bandeira. O bloquinho esteve dentro da programação do Rasgadinho e proporcionou, em sua estreia, um espaço de visibilidade e reforço da inclusão, garantindo direitos e proporcionando dignidade e animação por meio da participação ativa das pessoas com deficiência no carnaval.

A Presidente do CMDPcD, Elaine Cristina Santos, destaca que a realização do bloco é um momento especial.

“Eu confesso que hoje é um dia de muita emoção e alegria, saber que estamos aqui, que a cidade está reconhecendo que a pessoa com deficiência tem o direito de festejar o carnaval como qualquer outro munícipe, como qualquer outro folião. Hoje, o bloco Inclua Eu e o Rasgadinho só têm espaço para muito amor, festa e, principalmente, inclusão”, afirmou Elaine.

Já a foliã Nyele Rocha Mendes destaca a importância da realização do bloquinho com a participação de pessoas com diversas deficiências.

“Como o próprio nome do bloco já diz, se refere a inclusão das pessoas com deficiência. Nós estamos aqui reunidos trazendo a verdadeira inclusão, pessoas com deficiência de várias diversidades e especificidades. Juntos, trazemos muita diversão, muito brilho no olhar, e é isso que importa para curtir o carnaval”, disse Nyele.

Com deficiência visual, Augusto César Farias disse que fazer parte do momento carnavalesco reavivou a esperança da garantia dos direitos da pessoa com deficiência de viver à cidade em sua totalidade.

“Nós, pessoas com deficiência, não somos muito vistos, e no carnaval não é diferente. Com esse bloco, nós vamos nos divertir, passar a ser mais vistos, sendo assim, a inclusão está sendo feita. A nossa deficiência não impede da gente ser feliz e também não impede da gente fazer nada, nós somos pessoas normais, a gente pode fazer tudo”, contou Augusto.

Com o apoio do Rasgadinho, Hospital dos Olhos (HOS), Banese Card, Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e do Serviço Social da Indústria (Sesi), o Inclua Eu contou com estrutura e recursos necessários para garantir o sucesso dessa estreia.

Foto: Mateus Souza