Bloco Rasgadinho será realizado entre os dias 1º e 4 de março em Aracaju

O tradicional bloco Rasgadinho irá acontecerá entre os dias 1º e 4 de março, em Aracaju. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (20) pelo organizador do evento, César Viana. “Entre os dias 1º ao dia 4 de março, nós vamos estar na avenida, se Deus quiser, fazendo o nosso carnaval, o carnaval da alegria”, disse.

A programação oficial deve ser divulgada na próxima terça-feira (20), mas algumas atrações já foram divulgadas, como Ninha, ex-Timbalada; Márcia Freire; Filhos da Bahia e Sergynhopimenta.

O evento vai começar no sábado, dia 1º de março, saindo das ruas Pedro Calazans, Estância, Gararu, Edésio Vieira de Melo e Hermes Fontes, com encerramento na Praça da Bandeira, onde acontecerão os shows nos palcos montados para o evento.

O Rasgadinho contará com quatro palcos: o principal, o do samba, o do forró e o eletrônico. “É som para todo mundo, para todos os gostos”, disse César.

Foto: divulgação – Rasgadinho