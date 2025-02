Bloco Saudoso Tuca 2025 reúne mais de cinco mil foliões em Aracaju

Na manhã do último domingo (16), o Bloco Saudoso Tuca tomou as ruas do bairro Siqueira Campos, em Aracaju, para mais uma edição de sucesso. Com um público de mais de cinco mil foliões, a festa foi marcada por alegria, inclusão e solidariedade. Com o lema “Diversão e Solidariedade”, o bloco arrecadou mais de sete toneladas de alimentos, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Criado em homenagem a Tuca, pai do vereador Anderson de Tuca (União Brasil), o bloco já se consolidou como tradição no carnaval local, levando animação às ruas há 13 anos. O arrastão do trio foi sob o comando do cantor Dan Chicleteiro, que embalou os foliões com clássicos do axé, além da participação de cantores locais, tivemos a banda Pé no Frevo, que trouxe o ritmo vibrante do frevo pernambucano.

Reforçando seu compromisso com a inclusão, o evento disponibilizou o Trenzinho da Inclusão, um espaço especial para idosos e pessoas com deficiência, garantindo que todos pudessem aproveitar a folia com conforto e segurança. Além disso, para amenizar o calor e manter a energia dos foliões, dois carros-pipas foram disponibilizados durante o trajeto, refrescando a multidão.

O vereador Anderson de Tuca celebrou o sucesso da festa mais uma vez e agradeceu a participação de todos. Ele destacou a presença de foliões de diversos bairros da capital sergipana e até de outros estados, além do impacto positivo no comércio local.

“O Siqueira Campos, mais uma vez, parou para ver o Saudoso Tuca. Foi uma festa linda, tranquila, sem ocorrências e cheia de alegria. Além disso, conseguimos arrecadar mais de sete toneladas de alimentos, que farão a diferença na vida de muitas famílias. Esse é o verdadeiro espírito do Bloco Saudoso Tuca: diversão e solidariedade”, declarou o vereador.

Com mais uma edição marcada pelo sucesso, o Bloco Saudoso Tuca reforça sua importância no carnaval de rua de Aracaju, unindo tradição e compromisso social. E com a energia contagiante de 2025, as expectativas para o próximo ano já começam a crescer. “2026 é logo ali!”, finaliza Anderson de Tuca.

Texto e foto assessoria