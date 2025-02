Bloco Saudoso Tuca promete agitar as ruas do bairro Siqueira Campos

O tradicional Bloco Saudoso Tuca já tem data marcada para animar o carnaval de rua de Aracaju. No dia 16 de fevereiro, foliões de todas as idades tomarão as ruas do bairro Siqueira Campos, no antigo Aribé, para mais uma edição do evento que une música, festa e solidariedade.

Organizado pelo vereador Anderson de Tuca, o bloco tem como lema “Diversão com Solidariedade” e reforça seu compromisso social ao promover a troca de abadás por 1 kg de arroz e 1 kg de feijão, que serão doados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A concentração do bloco será às 10h da manhã na rua Bahia, 956, seguindo por um percurso que inclui as ruas Espírito Santo, Distrito Federal, Rondônia, Sergipe, vereador João Claro e Mato Grosso, finalizando na rua Bahia, próximo ao Sesc. A animação do trio elétrico ficará por conta do cantor Dan Chicleteiro, que promete um repertório contagiante para embalar os foliões.

Com 13 anos de tradição, o Bloco Saudoso Tuca se consolidou como um dos eventos mais esperados do carnaval de rua da capital sergipana. Além de oferecer uma programação gratuita e acessível para a população, o bloco reforça a importância da solidariedade e do apoio às comunidades carentes.

Os interessados em participar e garantir o abadá podem acompanhar todas as atualizações pelo Instagram oficial do bloco: @blocosaudosotuca.

